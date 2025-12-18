Invité il y a quelques heures de l’émis­sion Sport Center sur ESPN, l’an­cien joueur argentin, 4e mondial en 1981, José Luis Clerc, a été invité à dési­gner le meilleur joueur de l’his­toire entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Et selon lui, si l’on parle unique­ment de résul­tats, il n’y a pas vrai­ment de débat. Extraits.

🎾 ¿QUIÉN ES EL MEJOR TENISTA DE LA HISTORIA PARA JOSÉ LUIS CLERC ? Atención a esta gran compa­ra­ción de Batata entre Djokovic, Nadal y Federer.



📺 #SCShorts

📺 Plan Premium de #DisneyPlus y YouTube ESPN Fanspic.twitter.com/E3VTn5btbZ — SportsCenter (@SC_ESPN) December 17, 2025

Journaliste : « En regar­dant ces trois‐là, qui est selon vous le meilleur de tous les temps ou y en a‑t‐il un autre ?

José Luis Clerc : Pour moi, le meilleur de tous les temps, le GOAT, c’est Djokovic. Maintenant, si vous me parlez d’élé­gance, le meilleur, c’est sans aucun doute Roger Federer. Et si vous me parlez de rési­lience, de téna­cité et tout le reste, c’est sans aucun doute Rafael Nadal. »