Invité il y a quelques heures de l’émission Sport Center sur ESPN, l’ancien joueur argentin, 4e mondial en 1981, José Luis Clerc, a été invité à désigner le meilleur joueur de l’histoire entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.
Et selon lui, si l’on parle uniquement de résultats, il n’y a pas vraiment de débat. Extraits.
Journaliste : « En regardant ces trois‐là, qui est selon vous le meilleur de tous les temps ou y en a‑t‐il un autre ?
José Luis Clerc : Pour moi, le meilleur de tous les temps, le GOAT, c’est Djokovic. Maintenant, si vous me parlez d’élégance, le meilleur, c’est sans aucun doute Roger Federer. Et si vous me parlez de résilience, de ténacité et tout le reste, c’est sans aucun doute Rafael Nadal. »
Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 17:33