ATP

José Luis Clerc tranche entre Federer, Nadal et Djokovic : « Pour moi, le meilleur de tous les temps, le GOAT, c’est lui »

Thomas S
Par Thomas S

Invité il y a quelques heures de l’émis­sion Sport Center sur ESPN, l’an­cien joueur argentin, 4e mondial en 1981, José Luis Clerc, a été invité à dési­gner le meilleur joueur de l’his­toire entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Et selon lui, si l’on parle unique­ment de résul­tats, il n’y a pas vrai­ment de débat. Extraits.

Journaliste : « En regar­dant ces trois‐là, qui est selon vous le meilleur de tous les temps ou y en a‑t‐il un autre ?
José Luis Clerc : Pour moi, le meilleur de tous les temps, le GOAT, c’est Djokovic. Maintenant, si vous me parlez d’élé­gance, le meilleur, c’est sans aucun doute Roger Federer. Et si vous me parlez de rési­lience, de téna­cité et tout le reste, c’est sans aucun doute Rafael Nadal. »

Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 17:33

