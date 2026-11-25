C’est la nouvelle du jour : le Français Arthur Rinderknech est dans de sales draps. Accusé d’avoir refusé de se soumettre à un contrôle antidopage, le Tricolore risque une lourde suspension.
Cette affaire rappelle forcément celle de Marketa Vondrousova, suspendue quatre ans dans des circonstances similaires.
De quoi faire réagir la planète tennis, à commencer par le journaliste portugais José Morgado, qui redoute une issue similaire pour le Français, voire une fin de carrière prématurée.
« Cela pourrait être similaire à Vondrousova… Une fin de carrière », a déclaré le journaliste.
Rappelons toutefois qu’Arthur Rinderknech conteste les faits qui lui sont reprochés et se dit convaincu qu’il sera innocenté.
Publié le mercredi 25 novembre 2026 à 11:06