C’est la nouvelle du jour : le Français Arthur Rinderknech est dans de sales draps. Accusé d’avoir refusé de se soumettre à un contrôle anti­do­page, le Tricolore risque une lourde suspen­sion.

Cette affaire rappelle forcé­ment celle de Marketa Vondrousova, suspendue quatre ans dans des circons­tances similaires.

De quoi faire réagir la planète tennis, à commencer par le jour­na­liste portu­gais José Morgado, qui redoute une issue simi­laire pour le Français, voire une fin de carrière prématurée.

Can be a similar case to Vondrousova’s.



Would be career ending.



Crazy. https://t.co/5USKIZYjzU — José Morgado (@josemorgado) November 24, 2026

« Cela pour­rait être simi­laire à Vondrousova… Une fin de carrière », a déclaré le journaliste.

Rappelons toute­fois qu’Arthur Rinderknech conteste les faits qui lui sont repro­chés et se dit convaincu qu’il sera innocenté.