Le journaliste espagnol fait partie des références dans le monde du tennis et se montre souvent très bien informé.
Très actif sur X, où il partage régulièrement des informations exclusives, il a cette fois fait le point sur le traitement que devrait recevoir le numéro un mondial, tout en expliquant plus précisément son fonctionnement et les raisons de son utilisation.
« Je vous explique plus en détail le problème au genou de Sinner. Dans les prochains jours, il va recevoir un traitement par ondes de choc à Turin. À quoi sert habituellement ce traitement ? Les ondes de choc sont utilisées, majoritairement, pour traiter des problèmes tendineux. Autrement dit, rien de grave au niveau des ménisques ni des ligaments. C’est le traitement conservateur face aux problèmes d’inflammation des tendons, ce qui me pousse à penser que Jannik pourrait avoir un souci au tendon rotulien ou au quadriceps.Les ondes de choc envoient des impulsions acoustiques de haute énergie vers le tissu lésé pour déclencher une réponse biologique qui favorise sa récupération. Cela stimule la régénération du tendon et augmente l’afflux de sang dans la zone. Vous savez déjà qu’un tendon se rétablit plus lentement qu’un muscle parce qu’il est moins vascularisé. Sinner compléterait cela par un travail de renforcement et de potentiation du genou pour surmonter l’inflammation » a déclaré José Moron.
Publié le lundi 10 août 2026 à 08:15