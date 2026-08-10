Le jour­na­liste espa­gnol fait partie des réfé­rences dans le monde du tennis et se montre souvent très bien informé.

Très actif sur X, où il partage régu­liè­re­ment des infor­ma­tions exclu­sives, il a cette fois fait le point sur le trai­te­ment que devrait rece­voir le numéro un mondial, tout en expli­quant plus préci­sé­ment son fonc­tion­ne­ment et les raisons de son utilisation.

Os explico más sobre el problema en la rodilla de Sinner.



En los próximos días va a recibir un trata­miento de ondas de choque en Turín.



¿Para qué se suele usar esto ?



Las ondas de choque se usan, mayo­ri­ta­ria­mente, para tratar problemas tendi­nosos. Es decir, nada grave de… pic.twitter.com/5ILSGnA5b0 — José Morón (@jmgmoron) August 9, 2026

« Je vous explique plus en détail le problème au genou de Sinner. Dans les prochains jours, il va rece­voir un trai­te­ment par ondes de choc à Turin. À quoi sert habi­tuel­le­ment ce trai­te­ment ? Les ondes de choc sont utili­sées, majo­ri­tai­re­ment, pour traiter des problèmes tendi­neux. Autrement dit, rien de grave au niveau des ménisques ni des liga­ments. C’est le trai­te­ment conser­va­teur face aux problèmes d’inflammation des tendons, ce qui me pousse à penser que Jannik pour­rait avoir un souci au tendon rotu­lien ou au quadriceps.Les ondes de choc envoient des impul­sions acous­tiques de haute énergie vers le tissu lésé pour déclen­cher une réponse biolo­gique qui favo­rise sa récu­pé­ra­tion. Cela stimule la régé­né­ra­tion du tendon et augmente l’afflux de sang dans la zone. Vous savez déjà qu’un tendon se réta­blit plus lente­ment qu’un muscle parce qu’il est moins vascu­la­risé. Sinner complé­te­rait cela par un travail de renfor­ce­ment et de poten­tia­tion du genou pour surmonter l’inflammation » a déclaré José Moron.