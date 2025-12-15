AccueilATPJosé Moron, inquiet pour Rafael Nadal : "Pousser son corps à bout...
José Moron, inquiet pour Rafael Nadal : « Pousser son corps à bout pendant plus de 20 ans au niveau sportif a des conséquences… »

Après l’annonce de Rafael Nadal, qui a révélé avoir subi jeudi dernier une inter­ven­tion chirur­gi­cale à la main droite, le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, a fait part de son inquié­tude concer­nant son illustre compatriote.

« Pousser son corps à bout pendant plus de 20 ans au niveau sportif a des consé­quences. Nadal a été opéré aujourd’hui du poignet en raison d’une arthrose sévère. La douleur que Rafa doit endurer dans cette zone, ainsi que dans d’autres qui lui ont causé beau­coup de problèmes, comme le pied, les deux genoux ou la hanche, c’était le prix à payer pour devenir l’un des meilleurs joueurs de tennis, et spor­tifs, de l’histoire. »

