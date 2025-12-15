Après l’annonce de Rafael Nadal, qui a révélé avoir subi jeudi dernier une intervention chirurgicale à la main droite, le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break, a fait part de son inquiétude concernant son illustre compatriote.
Llevar a tu cuerpo al límite durante más de 20 años a nivel deportivo provoca consecuencias.— José Morón (@jmgmoron) December 12, 2025
Nadal ha sido operado hoy de la muñeca debido a una artrosis severa.
El dolor que debe pasar Rafa en esta zona, así como otras que le causaron muchos problemas como el pie, las dos… pic.twitter.com/NUo8MUK7eH
« Pousser son corps à bout pendant plus de 20 ans au niveau sportif a des conséquences. Nadal a été opéré aujourd’hui du poignet en raison d’une arthrose sévère. La douleur que Rafa doit endurer dans cette zone, ainsi que dans d’autres qui lui ont causé beaucoup de problèmes, comme le pied, les deux genoux ou la hanche, c’était le prix à payer pour devenir l’un des meilleurs joueurs de tennis, et sportifs, de l’histoire. »
Publié le lundi 15 décembre 2025 à 12:29