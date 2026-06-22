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José Moron prévient tout le monde : « Novak Djokovic n’était pas au mieux de sa forme à Roland‐Garros. Mais s’il s’est amélioré dans ce domaine au cours du dernier mois, je vous le dis : Faites atten­tion à Nole à Wimbledon »

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Thomas S
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Arrivé ce lundi sur les instal­la­tions de Wimbledon pour préparer l’édi­tion 2026 qui débu­tera ce dimanche 28 juin, Novak Djokovic, demi‐finaliste en titre sur le Grand Chelem londo­nien, aura à coeur d’ef­facer la décep­tion de Roland‐Garros où il avait été battu dès le 3e tour par un grand Joao Fonseca.

Et alors que le Serbe a toujours atteint au moins le dernier carré à Londres depuis 2018, notre confrère espa­gnol, José Moron, estime qu’il sera à surveiller de très près, d’au­tant plus en l’ab­sence de Carlos Alcaraz, contre qui il s’est incliné en finale des éditions 2023 et 2024. 

« À Roland‐Garros, il n’était pas au mieux de sa forme physique. Cela se voyait, même s’il essayait de se donner à 100 %. Si, sur ce plan, Djokovic s’est amélioré au cours du dernier mois, je vous le dis : FAITES ATTENTION À NOLE À WIMBLEDON. »

Publié le lundi 22 juin 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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