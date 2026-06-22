Arrivé ce lundi sur les installations de Wimbledon pour préparer l’édition 2026 qui débutera ce dimanche 28 juin, Novak Djokovic, demi‐finaliste en titre sur le Grand Chelem londonien, aura à coeur d’effacer la déception de Roland‐Garros où il avait été battu dès le 3e tour par un grand Joao Fonseca.
Et alors que le Serbe a toujours atteint au moins le dernier carré à Londres depuis 2018, notre confrère espagnol, José Moron, estime qu’il sera à surveiller de très près, d’autant plus en l’absence de Carlos Alcaraz, contre qui il s’est incliné en finale des éditions 2023 et 2024.
En Roland Garros no estuvo bien a nivel físico.— José Morón (@jmgmoron) June 22, 2026
Se le pudo ver, aunque intentase dar su 100%.
Si en este apartado, Djokovic ha mejorado en el último mes, os digo :
CUIDADITO CON NOLE EN WIMBLEDON. https://t.co/QjT1P98Hhs
« À Roland‐Garros, il n’était pas au mieux de sa forme physique. Cela se voyait, même s’il essayait de se donner à 100 %. Si, sur ce plan, Djokovic s’est amélioré au cours du dernier mois, je vous le dis : FAITES ATTENTION À NOLE À WIMBLEDON. »
Publié le lundi 22 juin 2026 à 13:13