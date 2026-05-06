Dernièrement, Patrick Mouratoglou a encore fait des siennes en osant déclarer que le jeu de Jannik Sinner sur terre battue était meilleur que celui de Novak Djokovic.

José Moron, direc­teur de la publi­ca­tion du site espa­gnol, Punto de Break, a donc décidé de remettre l’église au milieu du village. Et il a bien raison.

Qué corta es la memoria de la gente con Djokovic.



Nole ha ganado 3 Roland Garros en plena época de Nadal, lo cual no es fácil.



Ha derro­tado dos veces a Rafa en París, el ÚNICO en la historia en hacerlo.



Si no fuese por Nadal, habría ganado 4–5 más, mínimo.



Que diga… https://t.co/dgPvvEuLYQ pic.twitter.com/M6MiVXNbXn — José Morón (@jmgmoron) May 5, 2026

« La mémoire des gens est bien courte quand il s’agit de Djokovic. Nole a remporté trois Roland‐Garros en pleine époque Nadal, ce qui n’est pas une mince affaire. Il a battu Rafa à deux reprises à Paris, le SEUL de l’his­toire à l’avoir fait. Sans Nadal, il en aurait remporté au moins quatre ou cinq de plus. Que Mouratoglou puisse dire, comme si de rien n’était, que Sinner (qui n’a d’ailleurs pas encore gagné à Paris) est meilleur sur terre battue que Novak, c’est incroyable. Comme on oublie vite ce qu’ont accompli les Big 3. Comme on oublie vite le niveau atteint par Djokovic. Comme on pense vite que tout ce qui est nouveau est forcé­ment le meilleur. Quel dommage. Pour ceux qui l’auraient oublié, qu’ils regardent des vidéos de Djokovic à son apogée pour que personne n’oublie ce qu’il était, et ce qu’il est toujours, car à 38 ans, cela fait moins de quatre mois qu’il a battu Jannik en Grand Chelem. »