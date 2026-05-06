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José Moron : « Que Mouratoglou puisse dire que Sinner (qui n’a d’ailleurs pas encore gagné Roland‐Garros) est meilleur sur terre battue que Djokovic, c’est incroyable »

Par
Jean Muller
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Dernièrement, Patrick Mouratoglou a encore fait des siennes en osant déclarer que le jeu de Jannik Sinner sur terre battue était meilleur que celui de Novak Djokovic.

José Moron, direc­teur de la publi­ca­tion du site espa­gnol, Punto de Break, a donc décidé de remettre l’église au milieu du village. Et il a bien raison. 

« La mémoire des gens est bien courte quand il s’agit de Djokovic. Nole a remporté trois Roland‐Garros en pleine époque Nadal, ce qui n’est pas une mince affaire. Il a battu Rafa à deux reprises à Paris, le SEUL de l’his­toire à l’avoir fait. Sans Nadal, il en aurait remporté au moins quatre ou cinq de plus. Que Mouratoglou puisse dire, comme si de rien n’était, que Sinner (qui n’a d’ailleurs pas encore gagné à Paris) est meilleur sur terre battue que Novak, c’est incroyable. Comme on oublie vite ce qu’ont accompli les Big 3. Comme on oublie vite le niveau atteint par Djokovic. Comme on pense vite que tout ce qui est nouveau est forcé­ment le meilleur. Quel dommage. Pour ceux qui l’auraient oublié, qu’ils regardent des vidéos de Djokovic à son apogée pour que personne n’oublie ce qu’il était, et ce qu’il est toujours, car à 38 ans, cela fait moins de quatre mois qu’il a battu Jannik en Grand Chelem. »

Publié le mercredi 6 mai 2026 à 11:55

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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