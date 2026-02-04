AccueilATPJose Moron répond à Arthur Fils : "Peut-être que c'est ça le...
Jose Moron répond à Arthur Fils : « Peut‐être que c’est ça le problème de cette géné­ra­tion. Si tu ne te donnes même pas la peine de regarder ceux qui devraient être tes prin­ci­paux rivaux, qu’est‐ce que tu attends ? »

Dernièrement Artur Fils, tout sourire, a expliqué qu’il ne regar­dait pas du tennis ou si de temps en temps quand il s’agis­sait de son pote Giovanni Mpetshi Perricard, ou Davidovich Fokina, ou encore Ben Shelton. Si sa décla­ra­tion a surpris beau­coup d’ob­ser­va­teurs, elle peut aussi paraitre inquié­tante comme l’ex­plique à juste titre notre confrère Jose Moron.

« Peut‐être que c’est ça le problème de cette géné­ra­tion. Si tu ne te donnes même pas la peine de regarder ceux qui devraient être tes prin­ci­paux rivaux, qu’est‐ce que tu attends ? On dirait presque qu’ils voient ça comme un boulot, plus que comme autre chose. Zéro passion. Pour moi, c’est bizarre, et je n’ar­rive pas à comprendre » a déclaré Jose.

Clairement, on est dans la même posi­tion que notre confrère espagnol.…

Publié le mercredi 4 février 2026 à 08:40

