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José Moron répond à Santoro : « On veut s’adapter à des jeunes qui conti­nue­ront de toute façon à passer leur temps sur TikTok, sans même s’assurer qu’ils devien­dront des fans de ce sport »

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Thomas S
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« Quand je vais au cinéma ou que je vais voir un concert, même si c’est un très grand film ou le concert de ma star préférée, je n’ai pas envie que cela dure 5 heures . Peut‐être que raccourcir un peu les sets ne serait pas une mauvaise idée », a déclaré Fabrice Santoro dans la dernière émis­sion de nos confrères d’Univers Tennis.

Une propo­si­tion qui fait forcé­ment grincer certaines dents, dont celles de notre confrère espa­gnol, José Moron, qui ne comprend pas cette obses­sion de vouloir à tout prix s’adapter à un public de non‐passionné. 

« On n’ar­rête pas de vouloir raccourcir les matchs. Est‐ce qu’on parle de raccourcir la durée des matchs de foot ? Et ceux de basket ? L’essence même du tennis, surtout des tour­nois du Grand Chelem, réside juste­ment là, et c’est pour ça qu’il est si diffi­cile d’en remporter un. Quelle obses­sion de vouloir raccourcir les sets ou supprimer les cinq sets des tour­nois du Grand Chelem ! On veut s’adapter à des jeunes qui conti­nue­ront de toute façon à passer leur temps sur TikTok et autres appli­ca­tions, sans même s’assurer qu’ils devien­dront ainsi des fans de ce sport. Si un jour on supprime les cinquièmes sets, on finira par perdre le public fidèle qui aime déjà le tennis, et ça, ce sera vrai­ment la mort de ce sport. »

Publié le samedi 20 juin 2026 à 19:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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