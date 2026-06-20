« Quand je vais au cinéma ou que je vais voir un concert, même si c’est un très grand film ou le concert de ma star préférée, je n’ai pas envie que cela dure 5 heures . Peut‐être que raccourcir un peu les sets ne serait pas une mauvaise idée », a déclaré Fabrice Santoro dans la dernière émission de nos confrères d’Univers Tennis.
Une proposition qui fait forcément grincer certaines dents, dont celles de notre confrère espagnol, José Moron, qui ne comprend pas cette obsession de vouloir à tout prix s’adapter à un public de non‐passionné.
Y dale con querer acortar los partidos.— José Morón (@jmgmoron) June 20, 2026
¿Se habla de que el fútbol dure menos ? ¿Los partidos de basket ?
La esencia del tenis, sobre todo los Grand Slams, es precisamente esa y por eso es tan difícil ganar uno.
Qué manía con acortar sets o quitar los cinco de los Slams.… https://t.co/RcRJbqwsjC
« On n’arrête pas de vouloir raccourcir les matchs. Est‐ce qu’on parle de raccourcir la durée des matchs de foot ? Et ceux de basket ? L’essence même du tennis, surtout des tournois du Grand Chelem, réside justement là, et c’est pour ça qu’il est si difficile d’en remporter un. Quelle obsession de vouloir raccourcir les sets ou supprimer les cinq sets des tournois du Grand Chelem ! On veut s’adapter à des jeunes qui continueront de toute façon à passer leur temps sur TikTok et autres applications, sans même s’assurer qu’ils deviendront ainsi des fans de ce sport. Si un jour on supprime les cinquièmes sets, on finira par perdre le public fidèle qui aime déjà le tennis, et ça, ce sera vraiment la mort de ce sport. »
Publié le samedi 20 juin 2026 à 19:39