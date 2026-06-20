« Quand je vais au cinéma ou que je vais voir un concert, même si c’est un très grand film ou le concert de ma star préférée, je n’ai pas envie que cela dure 5 heures . Peut‐être que raccourcir un peu les sets ne serait pas une mauvaise idée », a déclaré Fabrice Santoro dans la dernière émis­sion de nos confrères d’Univers Tennis.

Une propo­si­tion qui fait forcé­ment grincer certaines dents, dont celles de notre confrère espa­gnol, José Moron, qui ne comprend pas cette obses­sion de vouloir à tout prix s’adapter à un public de non‐passionné.

Y dale con querer acortar los partidos.



¿Se habla de que el fútbol dure menos ? ¿Los partidos de basket ?



La esencia del tenis, sobre todo los Grand Slams, es preci­sa­mente esa y por eso es tan difícil ganar uno.



Qué manía con acortar sets o quitar los cinco de los Slams.… https://t.co/RcRJbqwsjC — José Morón (@jmgmoron) June 20, 2026

« On n’ar­rête pas de vouloir raccourcir les matchs. Est‐ce qu’on parle de raccourcir la durée des matchs de foot ? Et ceux de basket ? L’essence même du tennis, surtout des tour­nois du Grand Chelem, réside juste­ment là, et c’est pour ça qu’il est si diffi­cile d’en remporter un. Quelle obses­sion de vouloir raccourcir les sets ou supprimer les cinq sets des tour­nois du Grand Chelem ! On veut s’adapter à des jeunes qui conti­nue­ront de toute façon à passer leur temps sur TikTok et autres appli­ca­tions, sans même s’assurer qu’ils devien­dront ainsi des fans de ce sport. Si un jour on supprime les cinquièmes sets, on finira par perdre le public fidèle qui aime déjà le tennis, et ça, ce sera vrai­ment la mort de ce sport. »