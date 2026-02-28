Alors que Taylor Fritz a récemment déclaré lors d’un live sur Twitch que les meilleurs joueurs du circuit, comme Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic, avaient le privilège de pouvoir choisir l’horaire de leurs matchs, le journaliste espagnol a tenu à lui répondre.
En effet, comme le rappelle notre confrère, il est assez normal qu’un multiple vainqueur en Grand Chelem et actuel ou ancien numéro 1 mondial possède quelques avantages par rapport aux autres. C’est en tout cas la manière dont fonctionne les tournois depuis des lustres.
Si Fritz quiere elegir cuándo jugar lo tiene muy sencillo :— José Morón (@jmgmoron) February 28, 2026
Ganar varios Grand Slams y ser número 1 del mundo.
Lo normal es que los Top tengan privilegios en cuanto a horarios, aunque no siempre se los dan.
Lo raro sería que el 150 pidiera algo antes de jugar contra Alcaraz,… https://t.co/zKdCRn00kW
« Si Fritz veut choisir quand jouer, c’est très simple : Il suffit de remporter plusieurs tournois du Grand Chelem et d’être numéro 1 mondial. Normalement, les meilleurs joueurs ont des privilèges en matière d’horaires, même s’ils ne les obtiennent pas toujours. Il serait étrange que le 150e demande quelque chose avant de jouer contre Alcaraz, Sinner ou Djokovic et qu’il l’obtienne alors que les autres ne l’obtiennent pas. »
Publié le samedi 28 février 2026 à 19:49