Alors que Taylor Fritz a récem­ment déclaré lors d’un live sur Twitch que les meilleurs joueurs du circuit, comme Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic, avaient le privi­lège de pouvoir choisir l’ho­raire de leurs matchs, le jour­na­liste espa­gnol a tenu à lui répondre.

En effet, comme le rappelle notre confrère, il est assez normal qu’un multiple vain­queur en Grand Chelem et actuel ou ancien numéro 1 mondial possède quelques avan­tages par rapport aux autres. C’est en tout cas la manière dont fonc­tionne les tour­nois depuis des lustres.

Si Fritz quiere elegir cuándo jugar lo tiene muy sencillo :



Ganar varios Grand Slams y ser número 1 del mundo.



Lo normal es que los Top tengan privi­le­gios en cuanto a hora­rios, aunque no siempre se los dan.



Lo raro sería que el 150 pidiera algo antes de jugar contra Alcaraz,… https://t.co/zKdCRn00kW — José Morón (@jmgmoron) February 28, 2026

« Si Fritz veut choisir quand jouer, c’est très simple : Il suffit de remporter plusieurs tour­nois du Grand Chelem et d’être numéro 1 mondial. Normalement, les meilleurs joueurs ont des privi­lèges en matière d’ho­raires, même s’ils ne les obtiennent pas toujours. Il serait étrange que le 150e demande quelque chose avant de jouer contre Alcaraz, Sinner ou Djokovic et qu’il l’ob­tienne alors que les autres ne l’ob­tiennent pas. »