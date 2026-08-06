Accueil ATP

José Moron sur Jannik Sinner, victime d’une alerte : « L’examen médical de l’autre jour n’était pas un simple contrôle de routine, mais était lié à un problème au genou »

Par
Thomas S
-
1756

Alors que plusieurs infor­ma­tions contra­dic­toires ont circulé ces derniers jours, il a bel et bien été confirmé que Jannik Sinner a subi des examens médi­caux à cause d’un problème au niveau du genou. C’est notam­ment ce qu’a confirmé la presse italienne. 

Notre confrère José Moron a donc fait un bref résumé de la situa­tion sur les réseaux sociaux. 

« Une nouvelle impor­tante en prove­nance d’Italie. Selon le Corriere, Sinner souffre toujours d’une gêne au genou et, bien que cela ne semble pas grave, l’Italien n’a PAS encore décidé s’il parti­ci­pe­rait au tournoi de Cincinnati. Il va attendre quelques jours avant de prendre l’avion ce dimanche, comme prévu. L’examen médical de l’autre jour n’était pas un simple contrôle de routine, mais était lié à un problème au genou. »

Publié le jeudi 6 août 2026 à 13:36

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥