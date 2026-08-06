Alors que plusieurs informations contradictoires ont circulé ces derniers jours, il a bel et bien été confirmé que Jannik Sinner a subi des examens médicaux à cause d’un problème au niveau du genou. C’est notamment ce qu’a confirmé la presse italienne.
Notre confrère José Moron a donc fait un bref résumé de la situation sur les réseaux sociaux.
Noticia importante desde Italia 📌— José Morón (@jmgmoron) August 6, 2026
Corriere dice que Sinner sigue con molestias en la rodilla y aunque no parece grave, el italiano aún NO ha decidido si juega Cincinnati.
Esperará estos días antes de volar este domingo como tenía previsto.
El control médico del otro día no… https://t.co/IHTfhk8sbx pic.twitter.com/mU60M8R520
« Une nouvelle importante en provenance d’Italie. Selon le Corriere, Sinner souffre toujours d’une gêne au genou et, bien que cela ne semble pas grave, l’Italien n’a PAS encore décidé s’il participerait au tournoi de Cincinnati. Il va attendre quelques jours avant de prendre l’avion ce dimanche, comme prévu. L’examen médical de l’autre jour n’était pas un simple contrôle de routine, mais était lié à un problème au genou. »
Publié le jeudi 6 août 2026 à 13:36