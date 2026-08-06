Alors que plusieurs infor­ma­tions contra­dic­toires ont circulé ces derniers jours, il a bel et bien été confirmé que Jannik Sinner a subi des examens médi­caux à cause d’un problème au niveau du genou. C’est notam­ment ce qu’a confirmé la presse italienne.

Notre confrère José Moron a donc fait un bref résumé de la situa­tion sur les réseaux sociaux.

Noticia impor­tante desde Italia 📌



Corriere dice que Sinner sigue con moles­tias en la rodilla y aunque no parece grave, el italiano aún NO ha deci­dido si juega Cincinnati.



Esperará estos días antes de volar este domingo como tenía previsto.



El control médico del otro día no… https://t.co/IHTfhk8sbx pic.twitter.com/mU60M8R520 — José Morón (@jmgmoron) August 6, 2026

« Une nouvelle impor­tante en prove­nance d’Italie. Selon le Corriere, Sinner souffre toujours d’une gêne au genou et, bien que cela ne semble pas grave, l’Italien n’a PAS encore décidé s’il parti­ci­pe­rait au tournoi de Cincinnati. Il va attendre quelques jours avant de prendre l’avion ce dimanche, comme prévu. L’examen médical de l’autre jour n’était pas un simple contrôle de routine, mais était lié à un problème au genou. »