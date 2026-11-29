Retraité des courts depuis un mois, Stan Wawrinka était présent en tant qu’observateur ce samedi à Bologne, où se déroule la Coupe Davis.
Le Suisse a eu l’occasion de discuter avec Carlos Alcaraz, avec qui il s’entend visiblement très bien. Et ce n’est pas une surprise pour le journaliste espagnol José Moron.
« Il n’y a pas une personnalité du tennis, d’hier ou d’aujourd’hui, qui croise Alcaraz sans témoigner de sa bonne humeur. Je ne crois pas qu’il y ait quelqu’un qui ne s’entende pas avec Carlitos. L’énergie qu’il dégage est extrêmement positive », a souligné le rédacteur en chef de Punto de Break sur le réseau social X, où il est suivi par plus de 100 000 personnes.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.