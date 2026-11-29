Retraité des courts depuis un mois, Stan Wawrinka était présent en tant qu’observateur ce samedi à Bologne, où se déroule la Coupe Davis.

Le Suisse a eu l’occasion de discuter avec Carlos Alcaraz, avec qui il s’entend visi­ble­ment très bien. Et ce n’est pas une surprise pour le jour­na­liste espa­gnol José Moron.

No hay perso­na­lidad del tenis, de épocas pasadas o nuevas, que no se cruce con Alcaraz y dejen muestra de buen rollo.



No creo que haya nadie que no se lleve bien con Carlitos.



La energía que trae es enor­me­mente posi­tiva. https://t.co/NIeJWZQDKG — José Morón (@jmgmoron) November 29, 2026

« Il n’y a pas une person­na­lité du tennis, d’hier ou d’aujourd’hui, qui croise Alcaraz sans témoi­gner de sa bonne humeur. Je ne crois pas qu’il y ait quelqu’un qui ne s’entende pas avec Carlitos. L’énergie qu’il dégage est extrê­me­ment posi­tive », a souligné le rédac­teur en chef de Punto de Break sur le réseau social X, où il est suivi par plus de 100 000 personnes.