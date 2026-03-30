Carlos Alcaraz a commencé sa prépa­ra­tion pour la saison sur terre battue chez lui à Murcie en Espagne.

Et lors­qu’il a été aperçu en train de passer le filet après un entraî­ne­ment, le jour­na­liste espa­gnol José Moron a souhaité insister sur ce geste qui peut paraître anodin, mais qui ne l’est pas selon lui.

« Beaucoup de gens ici trouvent peut‐être que c’est une bêtise ou quelque chose de ‘normal’ qu’Alcaraz ramasse les déchets pour laisser le court prêt pour le prochain utili­sa­teur, mais fran­che­ment… Ce n’est pas courant chez ce genre de person­na­lités. J’ai vu de mes propres yeux de nombreux joueurs de haut niveau laisser les courts d’en­traî­ne­ment jonchés de déchets, sans les nettoyer et en se fichant roya­le­ment de tout le monde. Carlitos a une éduca­tion formi­dable et cela en dit long sur lui. »

A mucha gente de aquí le puede parecer una bobada o algo « normal » que Alcaraz pase el rastrillo para dejar la pista prepa­rada para el próximo que la use, pero de verdad…



No es lo habi­tual en este tipo de perso­na­li­dades. He visto con mis propios ojos a muchos Top dejar las… https://t.co/dSnO16YIjX — José Morón (@jmgmoron) March 30, 2026

La grande classe, Carlos.