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José Moron sur l’at­ti­tude d’Alcaraz à l’en­traî­ne­ment : « J’ai vu de mes propres yeux de nombreux joueurs de haut niveau laisser les courts jonchés de déchets. Carlos a une éduca­tion formidable »

Par
Baptiste Mulatier
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Carlos Alcaraz a commencé sa prépa­ra­tion pour la saison sur terre battue chez lui à Murcie en Espagne. 

Et lors­qu’il a été aperçu en train de passer le filet après un entraî­ne­ment, le jour­na­liste espa­gnol José Moron a souhaité insister sur ce geste qui peut paraître anodin, mais qui ne l’est pas selon lui. 

« Beaucoup de gens ici trouvent peut‐être que c’est une bêtise ou quelque chose de ‘normal’ qu’Alcaraz ramasse les déchets pour laisser le court prêt pour le prochain utili­sa­teur, mais fran­che­ment… Ce n’est pas courant chez ce genre de person­na­lités. J’ai vu de mes propres yeux de nombreux joueurs de haut niveau laisser les courts d’en­traî­ne­ment jonchés de déchets, sans les nettoyer et en se fichant roya­le­ment de tout le monde. Carlitos a une éduca­tion formi­dable et cela en dit long sur lui. »

La grande classe, Carlos. 

Publié le lundi 30 mars 2026 à 16:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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