Carlos Alcaraz a commencé sa préparation pour la saison sur terre battue chez lui à Murcie en Espagne.
Et lorsqu’il a été aperçu en train de passer le filet après un entraînement, le journaliste espagnol José Moron a souhaité insister sur ce geste qui peut paraître anodin, mais qui ne l’est pas selon lui.
« Beaucoup de gens ici trouvent peut‐être que c’est une bêtise ou quelque chose de ‘normal’ qu’Alcaraz ramasse les déchets pour laisser le court prêt pour le prochain utilisateur, mais franchement… Ce n’est pas courant chez ce genre de personnalités. J’ai vu de mes propres yeux de nombreux joueurs de haut niveau laisser les courts d’entraînement jonchés de déchets, sans les nettoyer et en se fichant royalement de tout le monde. Carlitos a une éducation formidable et cela en dit long sur lui. »
A mucha gente de aquí le puede parecer una bobada o algo « normal » que Alcaraz pase el rastrillo para dejar la pista preparada para el próximo que la use, pero de verdad…— José Morón (@jmgmoron) March 30, 2026
No es lo habitual en este tipo de personalidades. He visto con mis propios ojos a muchos Top dejar las… https://t.co/dSnO16YIjX
La grande classe, Carlos.
Publié le lundi 30 mars 2026 à 16:40