Alors qu’il vient de remporter ses deux premiers tour­nois de la saison, à l’Open d’Australie et à Doha, la suite s’an­nonce beau­coup plus intense pour Carlos Alcaraz.

Après les deux premiers Masters 1000 de la saison sur dur, à Indian Wells et Miami, le numéro 1 mondial va enchaîner avec la très exigeante tournée sur terre battue, sur laquelle son corps a souvent lâché.

Et pour notre confrère, José Moron, l’Espagnol va au moins devoir choisir entre deux tour­nois afin de ne pas trop puiser dans ses ressources avant de défendre son titre à Roland‐Garros.

Ni Nadal en sus… pic.twitter.com/HvOZujDX17 — José Morón (@jmgmoron) February 22, 2026

Le calen­drier à court terme d’Alcaraz est le suivant :

- Indian Wells (6−15 mars)

- Miami (18−29 mars)

- Monte‐Carlo (6−12 avril)

- Barcelone (13−19 avril)

- Madrid (22 avril – 3 mai)

- Rome (6−17 mai)

- Roland‐Garros (24 mai – 7 juin)

Mon opinion : Même Nadal, dans ses meilleures années sur terre battue, n’a pas gagné TOUS les tour­nois de la tournée. Cela fait déjà plusieurs années que Carlitos a des problèmes physiques lors de cette tournée. Entre Monte‐Carlo et Barcelone, il devrait choisir l’un ou l’autre. Ce sont 10 matchs poten­tiels en moins de 2 semaines. Si la tournée de mars est très exigeante, je ne ferais pas Monte‐Carlo, car il y a beau­coup de pres­sion à partir de Barcelone. On verra comment tout cela se déroule.