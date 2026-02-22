Alors qu’il vient de remporter ses deux premiers tournois de la saison, à l’Open d’Australie et à Doha, la suite s’annonce beaucoup plus intense pour Carlos Alcaraz.
Après les deux premiers Masters 1000 de la saison sur dur, à Indian Wells et Miami, le numéro 1 mondial va enchaîner avec la très exigeante tournée sur terre battue, sur laquelle son corps a souvent lâché.
Et pour notre confrère, José Moron, l’Espagnol va au moins devoir choisir entre deux tournois afin de ne pas trop puiser dans ses ressources avant de défendre son titre à Roland‐Garros.
Le calendrier à court terme d’Alcaraz est le suivant :
- Indian Wells (6−15 mars)
- Miami (18−29 mars)
- Monte‐Carlo (6−12 avril)
- Barcelone (13−19 avril)
- Madrid (22 avril – 3 mai)
- Rome (6−17 mai)
- Roland‐Garros (24 mai – 7 juin)
Mon opinion : Même Nadal, dans ses meilleures années sur terre battue, n’a pas gagné TOUS les tournois de la tournée. Cela fait déjà plusieurs années que Carlitos a des problèmes physiques lors de cette tournée. Entre Monte‐Carlo et Barcelone, il devrait choisir l’un ou l’autre. Ce sont 10 matchs potentiels en moins de 2 semaines. Si la tournée de mars est très exigeante, je ne ferais pas Monte‐Carlo, car il y a beaucoup de pression à partir de Barcelone. On verra comment tout cela se déroule.
Publié le dimanche 22 février 2026 à 17:49