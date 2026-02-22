AccueilATPJosé Moron sur le gros choix à venir de Carlos Alcaraz :...
José Moron sur le gros choix à venir de Carlos Alcaraz : « Même Rafael Nadal, dans ses meilleures années, n’a pas gagné tous les tour­nois de cette tournée. Il va devoir choisir entre l’un ou l’autre »

Par Thomas S

Alors qu’il vient de remporter ses deux premiers tour­nois de la saison, à l’Open d’Australie et à Doha, la suite s’an­nonce beau­coup plus intense pour Carlos Alcaraz. 

Après les deux premiers Masters 1000 de la saison sur dur, à Indian Wells et Miami, le numéro 1 mondial va enchaîner avec la très exigeante tournée sur terre battue, sur laquelle son corps a souvent lâché.

Et pour notre confrère, José Moron, l’Espagnol va au moins devoir choisir entre deux tour­nois afin de ne pas trop puiser dans ses ressources avant de défendre son titre à Roland‐Garros. 

Le calen­drier à court terme d’Alcaraz est le suivant : 

- Indian Wells (6−15 mars)
- Miami (18−29 mars)
- Monte‐Carlo (6−12 avril)
- Barcelone (13−19 avril)
- Madrid (22 avril – 3 mai)
- Rome (6−17 mai)
- Roland‐Garros (24 mai – 7 juin) 

Mon opinion : Même Nadal, dans ses meilleures années sur terre battue, n’a pas gagné TOUS les tour­nois de la tournée. Cela fait déjà plusieurs années que Carlitos a des problèmes physiques lors de cette tournée. Entre Monte‐Carlo et Barcelone, il devrait choisir l’un ou l’autre. Ce sont 10 matchs poten­tiels en moins de 2 semaines. Si la tournée de mars est très exigeante, je ne ferais pas Monte‐Carlo, car il y a beau­coup de pres­sion à partir de Barcelone. On verra comment tout cela se déroule.

Publié le dimanche 22 février 2026 à 17:49

