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José Moron sur le nouveau forfait d’Alcaraz : « Le fait que Carlos ne se soit pas retiré de l’US Open montre clai­re­ment une chose »

Par
Thomas S
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Officiellement forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août), où il devait effec­tuer son grand retour à la compé­ti­tion après quatre mois d’ab­sence suite à une bles­sure au poignet, Carlos Alcaraz ne semble vouloir prendre aucun risque. 

Et pour notre confrère espa­gnol, José Moron, très impliqué dans l’ac­tua­lité du septuple vain­queur en Grand Chelem, ce dernier devrait malgré tout tenter sa chance à l’US Open (du 30 août au 13 septembre) malgré un manque de rythme évident. 

« C’était une déci­sion qu’il mûris­sait depuis plusieurs jours. Cincinnati débu­tait le 14 août et ses premiers entraî­ne­ments à un rythme soutenu remon­taient à rela­ti­ve­ment peu de temps. Les délais étaient très courts. Le fait qu’il ne se soit pas retiré de l’US Open montre clai­re­ment que Carlitos veut tenter sa chance, même si c’est diffi­cile. Il reste encore 25 jours avant le début du dernier Grand Chelem de l’année. Nous verrons s’il parvient à être prêt à temps. »

Publié le mercredi 5 août 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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