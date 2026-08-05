Officiellement forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août), où il devait effectuer son grand retour à la compétition après quatre mois d’absence suite à une blessure au poignet, Carlos Alcaraz ne semble vouloir prendre aucun risque.
Et pour notre confrère espagnol, José Moron, très impliqué dans l’actualité du septuple vainqueur en Grand Chelem, ce dernier devrait malgré tout tenter sa chance à l’US Open (du 30 août au 13 septembre) malgré un manque de rythme évident.
Era algo que se venía meditando desde hace días.— José Morón (@jmgmoron) August 4, 2026
Cincinnati empezaba el 14 de agosto y sus primeros entrenos a buen ritmo habían sido hace relativamente poco.
Los tiempos eran muy cortos.
Que no se haya bajado del US Open también deja claro que Carlitos quiere intentarlo,… https://t.co/3U5NPdwiEi pic.twitter.com/BFNnbb0CCk
« C’était une décision qu’il mûrissait depuis plusieurs jours. Cincinnati débutait le 14 août et ses premiers entraînements à un rythme soutenu remontaient à relativement peu de temps. Les délais étaient très courts. Le fait qu’il ne se soit pas retiré de l’US Open montre clairement que Carlitos veut tenter sa chance, même si c’est difficile. Il reste encore 25 jours avant le début du dernier Grand Chelem de l’année. Nous verrons s’il parvient à être prêt à temps. »
Publié le mercredi 5 août 2026 à 13:13