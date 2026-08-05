Officiellement forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août), où il devait effec­tuer son grand retour à la compé­ti­tion après quatre mois d’ab­sence suite à une bles­sure au poignet, Carlos Alcaraz ne semble vouloir prendre aucun risque.

Et pour notre confrère espa­gnol, José Moron, très impliqué dans l’ac­tua­lité du septuple vain­queur en Grand Chelem, ce dernier devrait malgré tout tenter sa chance à l’US Open (du 30 août au 13 septembre) malgré un manque de rythme évident.

Era algo que se venía medi­tando desde hace días.



Cincinnati empe­zaba el 14 de agosto y sus primeros entrenos a buen ritmo habían sido hace rela­ti­va­mente poco.



Los tiempos eran muy cortos.



Que no se haya bajado del US Open también deja claro que Carlitos quiere inten­tarlo,… https://t.co/3U5NPdwiEi pic.twitter.com/BFNnbb0CCk — José Morón (@jmgmoron) August 4, 2026

« C’était une déci­sion qu’il mûris­sait depuis plusieurs jours. Cincinnati débu­tait le 14 août et ses premiers entraî­ne­ments à un rythme soutenu remon­taient à rela­ti­ve­ment peu de temps. Les délais étaient très courts. Le fait qu’il ne se soit pas retiré de l’US Open montre clai­re­ment que Carlitos veut tenter sa chance, même si c’est diffi­cile. Il reste encore 25 jours avant le début du dernier Grand Chelem de l’année. Nous verrons s’il parvient à être prêt à temps. »