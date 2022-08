Joseph Gilbert, coach de l’étonnant Jenson Brooksby : « Les deux joueurs qui semblent comprendre ce qu’il essaie de faire sont Djokovic et Medvedev. Je pense que c’est parce qu’ils font beaucoup de choses similaires »

43e mondial cette semaine à 21 ans, Jenson Brooksby a le don d’ir­riter ses adver­saires. Doté d’un jeu atypique, défen­seur infa­ti­gable malgré sa grande taille, le protégé de Joseph Gilbert a long­temps été sous‐estimé par les obser­va­teurs avant que l’Américain passe de la 310e place mondiale à la 30e en seule­ment un an. Une progres­sion phéno­mé­nale mais logique pour son entraî­neur de toujours.

« Quand Jenson était dans les 12s, les gens disaient : ‘Ce jeu ne durera jamais.’ Quand il est allé à Baylor, ils ont dit : ‘Ça ne marchera jamais à l’uni­ver­sité’. Quand il est passé profes­sionnel, ils ont dit : ‘Il ne sera jamais dans le Top 100 en jouant comme ça’. Chaque fois qu’il leur a prouvé qu’ils avaient tort, ils ont placé la barre plus haut et ont dit la même chose. C’est ce que nous visons, ne pas être trop faci­le­ment compris. Les deux gars que j’ai entendus qui semblent comprendre ce qu’il essaie de faire sont Djokovic et Medvedev. Je pense que c’est parce qu’ils font beau­coup de choses similaires. »