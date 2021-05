En ce samedi 22 mai, Novak Djokovic fête ses 34 ans ! Le temps passe malheu­reu­se­ment vite, mais le Serbe continue d’écrire l’his­toire du tennis. Et il a encore quelques belles années devant lui. Son palmarès est immense : 18 Grands Chelems, 36 Masters 1000, 5 titres aux finales ATP et bien d’autres trophées encore remplissent son armoire. Nole a aussi battu cette année le record du nombre de semaines passées en tant que numéro 1 mondial, détenu jusqu’en mars par Roger Federer. Le prin­cipal objectif main­te­nant pour Djokovic est sans aucun doute de dépasser Rafael Nadal et Roger Federer dans la course aux Grands Chelems…Il en est capable et il est le plus jeune des 3.

Happy Birthday, @DjokerNole ! 🎊🎉



Join us in wishing him a very happy 34th birthday 🤗 pic.twitter.com/daLF4wocxU — ATP Tour (@atptour) May 22, 2021