We Love Tennis souhaite un joyeux anni­ver­saire à Benoit Paire. Né le 8 mai 1989 à Avignon, il fête ce samedi ses 32 ans. Il est clair que le Français approche à petits pas de la fin de sa carrière, surtout s’il ne fait pas les efforts pour s’en­tre­tenir. Benoit n’a plus vrai­ment de temps à perdre. Sa victoire au 1er tour à Madrid contre Nikoloz Basilashvili prouve qu’il a encore de belles choses à montrer. Et surtout du plaisir à prendre sur le court…