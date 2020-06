En ce samedi 6 juin, Björn Borg fête ses 64 ans. Légende vivante du tennis avec ses 11 titres du Grand Chelem (six à Roland-Garros et cinq à Wimbledon), le Suédois a été l’une des premières grandes stars de la petite balle jaune. A son apogée, les déplacements du Suédois étaient vécus comme ceux des Stones ou des Beatles. Il a également contribué à changer le jeu en utilisant le lift. En guise de cadeau d’anniversaire, retour sur la finale légendaire de Wimbledon 1980 face à John McEnroe et un tie-break à jamais dans l’histoire…