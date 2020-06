En ce lundi 15 juin, Cédric Pioline fête ses 51 ans. Le Parisien a eu une riche carrière avec deux finales de Grand Chelem (US Open 1993 et Wimbledon 1997), une cinquième place mondiale et cinq titres sur le circuit dont le Masters 1000 de Monte-Carlo en 2000 qui fait de lui le dernier vainqueur français sur le Rocher. Le natif de Neuilly reste également le seul Tricolore de l’après-guerre à avoir disputé deux finales de Grand Chelem.

En guise de cadeau d’anniversaire, retour sur sa victoire face à Marcelo Rios à Roland-Garros 1996 (où il est quart de finaliste) et sa réaction mythique à la sortie du court…