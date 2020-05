En ce vendredi 22 mai, Novak Djokovic fête ses 33 ans ! Le Serbe est plus que jamais dans l’histoire du sport avec ses 79 titres, dont 17 trophées du Grand Chelem (huit Open d’Australie, un Roland-Garros, cinq Wimbledon et trois US Open), 34 Masters 1000 ou encore ses cinq Masters. Le natif de Belgrade a atteint la première place mondiale en 2011, année d’avènement de son « cosmique tennis » après avoir conquis la Coupe Davis avec la Serbie face à la France en décembre 2010. Il a été sacré numéro 1 mondial en fin d’année à cinq reprises (2011, 2012, 2014, 2015 et 2018).

Alors pour fêter ses 33 ans, la Rédaction se replonge dans deux titres du Grand Chelem qu’il a récemment expliqué comme ses deux plus belles finales : Wimbledon 2019 où il sauve deux balles de match face à Roger Federer et l’Open d’Australie 2012 dans un combat titanesque face à Rafael Nadal. Alors joyeux anniversaire Nole !