En ce jeudi 18 juin 2020, Richard Gasquet fête ses 34 ans. Le Biterrois n’a pas été épargné par les blessures ces dernières années, mais il compte bien s’offrir une dernière partie de carrière à la hauteur de son talent. Le Tricolore a été septième mondial, triple demi-finaliste en Grand Chelem (Wimbledon 2007 et 2015, US Open 2013), deux fois qualifié pour le Masters de fin d’année (2007 et 2013), trois fois finaliste en Masters 1000 et lauréat de 15 titres (et 16 finales perdues). En guise de cadeau d’anniversaire, retour sur sa victoire à Monte-Carlo 2005 sur Roger Federer, celle qui l’a fait éclore sur le circuit…