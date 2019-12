L’ensemble de la Rédaction de Welovetennis vous souhaite un joyeux Noël et une splendide journée ! En cette fin d’année, profitez bien des proches, familles, amis… et rechargez les batteries pour attaquer, gonflés à bloc, la saison 2020 !

C’est également l’occasion, pour nous, de vous remercier de votre présence au quotidien sur www.welovetennis.fr. Toujours plus nombreux, toujours plus motivés, toujours plus volontaires pour participer et nous aiguiller au quotidien, vous nous avez aidé à bâtir un bel espace d’expression qui, s’il n’est pas parfait, loin de là, reste assez atypique dans son milieu par son ton, son atmosphère et son exhaustivité.

Alors merci à vous !