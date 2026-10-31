Séparé de Carlos Alcaraz depuis décembre dernier, Juan Carlos Ferrero reprendra bientôt du service et annoncera l’identité de son nouveau protégé le 9 novembre prochain. Dans un entretien accordé à El Mundo, le champion de Roland‐Garros 2003 est revenu sur cette fin de collaboration.
Si l’ancien numéro un mondial avoue que les premiers mois éloignés de son ancien poulain étaient douloureux au point de ne pas pouvoir regarder ses matchs, le temps a fait son œuvre. L’Espagnol semble plus détaché de cette situation.
« Non, je n’ai pas vu la finale. Maintenant, je regarde pas mal de ses matchs et j’ai retrouvé le rythme pour suivre le tennis en toute sérénité. Je regarde et j’analyse tout. À vrai dire, je me sens à nouveau plutôt bien ».
Publié le samedi 31 octobre 2026 à 11:23