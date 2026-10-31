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Juan Carlos Ferrero, ancien coach d’Alcaraz : « Je n’ai pas vu la finale de l’Open d’Australie de Carlos contre Djokovic »

Par
Jean Muller
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Séparé de Carlos Alcaraz depuis décembre dernier, Juan Carlos Ferrero reprendra bientôt du service et annon­cera l’iden­tité de son nouveau protégé le 9 novembre prochain. Dans un entre­tien accordé à El Mundo, le cham­pion de Roland‐Garros 2003 est revenu sur cette fin de collaboration. 

Si l’an­cien numéro un mondial avoue que les premiers mois éloi­gnés de son ancien poulain étaient doulou­reux au point de ne pas pouvoir regarder ses matchs, le temps a fait son œuvre. L’Espagnol semble plus détaché de cette situation.

« Non, je n’ai pas vu la finale. Maintenant, je regarde pas mal de ses matchs et j’ai retrouvé le rythme pour suivre le tennis en toute séré­nité. Je regarde et j’ana­lyse tout. À vrai dire, je me sens à nouveau plutôt bien ».

Publié le samedi 31 octobre 2026 à 11:23

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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