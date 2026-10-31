Séparé de Carlos Alcaraz depuis décembre dernier, Juan Carlos Ferrero reprendra bientôt du service et annon­cera l’iden­tité de son nouveau protégé le 9 novembre prochain. Dans un entre­tien accordé à El Mundo, le cham­pion de Roland‐Garros 2003 est revenu sur cette fin de collaboration.

Si l’an­cien numéro un mondial avoue que les premiers mois éloi­gnés de son ancien poulain étaient doulou­reux au point de ne pas pouvoir regarder ses matchs, le temps a fait son œuvre. L’Espagnol semble plus détaché de cette situation.

« Non, je n’ai pas vu la finale. Maintenant, je regarde pas mal de ses matchs et j’ai retrouvé le rythme pour suivre le tennis en toute séré­nité. Je regarde et j’ana­lyse tout. À vrai dire, je me sens à nouveau plutôt bien ».