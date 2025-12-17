Si Carlos Alcaraz a annoncé en premier la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Juan Carlos Ferrero, ce dernier a rapi­de­ment pris la parole, en expli­quant notam­ment qu’il « aurait aimé conti­nuer » l’aven­ture. Sans doute fait‐il un choix fami­lial, à moins que la déci­sion n’ait été prise par l’ac­tuel numéro 1 mondial.

Extrait du message posté par Ferrero sur les réseaux sociaux :

« Aujourd’hui est un jour diffi­cile. Un de ceux où il est compliqué de trouver les mots. Dire au revoir n’est jamais facile, et encore moins quand tant d’expériences ont été parta­gées. Nous avons beau­coup travaillé, grandi ensemble et vécu des moments inou­bliables… Aujourd’hui se referme une étape très impor­tante de ma vie. Je la clos avec nostalgie, mais aussi avec fierté et enthou­siasme pour ce qui pourra venir. Je sais que tout ce que j’ai vécu m’a préparé à être meilleur. Merci, Carlos, pour la confiance, les efforts. Ta manière de concourir m’a fait me sentir si spécial. Je te souhaite le meilleur, tant sur le plan profes­sionnel que personnel… Nous avons formé une équipe formi­dable malgré les diffi­cultés. Je suis certain que vous conti­nuerez à engranger des succès. J’aurais aimé conti­nuer. Je suis convaincu que les bons souve­nirs et les belles personnes trouvent toujours le moyen de se recroiser. Merci du fond du cœur. »