Si Carlos Alcaraz a annoncé en premier la fin de sa collaboration avec Juan Carlos Ferrero, ce dernier a rapidement pris la parole, en expliquant notamment qu’il « aurait aimé continuer » l’aventure. Sans doute fait‐il un choix familial, à moins que la décision n’ait été prise par l’actuel numéro 1 mondial.
Extrait du message posté par Ferrero sur les réseaux sociaux :
« Aujourd’hui est un jour difficile. Un de ceux où il est compliqué de trouver les mots. Dire au revoir n’est jamais facile, et encore moins quand tant d’expériences ont été partagées. Nous avons beaucoup travaillé, grandi ensemble et vécu des moments inoubliables… Aujourd’hui se referme une étape très importante de ma vie. Je la clos avec nostalgie, mais aussi avec fierté et enthousiasme pour ce qui pourra venir. Je sais que tout ce que j’ai vécu m’a préparé à être meilleur. Merci, Carlos, pour la confiance, les efforts. Ta manière de concourir m’a fait me sentir si spécial. Je te souhaite le meilleur, tant sur le plan professionnel que personnel… Nous avons formé une équipe formidable malgré les difficultés. Je suis certain que vous continuerez à engranger des succès. J’aurais aimé continuer. Je suis convaincu que les bons souvenirs et les belles personnes trouvent toujours le moyen de se recroiser. Merci du fond du cœur. »
