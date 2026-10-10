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Juan Carlos Ferrero : « Certains disent que Zverev a remporté deux titres du Grand Chelem parce que Alcaraz et Sinner n’étaient pas là, mais Sascha a toujours été présent, à la lutte face à Jannik et Carlos »

Par
Thomas S
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Si Juan Carlos Ferrero a connu une mauvaise expé­rience en tant qu’en­traî­neur d’Alexander Zverev, quelques mois avant de prendre en main un certain Carlos Alcaraz, il n’a gardé aucun ressen­ti­ment envers l’Allemand.

Pour preuve, il suffit de lire ses décla­ra­tions lors de la dernière inter­view accordée à nos confrères de Puntodebreak au sujet du joueur marquant de la saison 2026. 

« Il est diffi­cile de n’en retenir qu’un seul joueur sur cette saison 2026. Ce que Jannik a accompli depuis le début de l’année, en rempor­tant autant de Masters 1000, mérite d’être salué. En ce moment, le meilleur de tous, c’est celui qui est là‐haut. On ne peut pas non plus mini­miser ce qu’a accompli Sascha ; certains disent qu’il y est parvenu parce que les autres n’étaient pas là, mais Sascha a toujours été présent, à la lutte face à Jannik et Carlos. Il est vrai qu’il n’a jamais réussi à les battre (en Grand Chelem, ces trois dernières années, NDLR) mais il en a toujours été très proche. Laissons‐le donc profiter de ce moment ; fort de cette nouvelle confiance, il va sûre­ment se battre d’égal à égal avec eux. »

Publié le samedi 10 octobre 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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