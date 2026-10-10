Si Juan Carlos Ferrero a connu une mauvaise expérience en tant qu’entraîneur d’Alexander Zverev, quelques mois avant de prendre en main un certain Carlos Alcaraz, il n’a gardé aucun ressentiment envers l’Allemand.
Pour preuve, il suffit de lire ses déclarations lors de la dernière interview accordée à nos confrères de Puntodebreak au sujet du joueur marquant de la saison 2026.
« Il est difficile de n’en retenir qu’un seul joueur sur cette saison 2026. Ce que Jannik a accompli depuis le début de l’année, en remportant autant de Masters 1000, mérite d’être salué. En ce moment, le meilleur de tous, c’est celui qui est là‐haut. On ne peut pas non plus minimiser ce qu’a accompli Sascha ; certains disent qu’il y est parvenu parce que les autres n’étaient pas là, mais Sascha a toujours été présent, à la lutte face à Jannik et Carlos. Il est vrai qu’il n’a jamais réussi à les battre (en Grand Chelem, ces trois dernières années, NDLR) mais il en a toujours été très proche. Laissons‐le donc profiter de ce moment ; fort de cette nouvelle confiance, il va sûrement se battre d’égal à égal avec eux. »
Publié le samedi 10 octobre 2026 à 13:13