Lors de son inter­view accordée à Marca, dans laquelle il est revenu sur la défaite de son joueur contre Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie et évoqué le niveau actuel du numéro 1 mondial Jannik Sinner, Juan Carlos Ferrero a désigné les axes d’amé­lio­ra­tion pour son joueur, Carlos Alcaraz.

« À 21 ans, il y a toujours une marge de progres­sion. Carlos est un joueur très talen­tueux mais il est évident qu’il a encore beau­coup de choses à améliorer, menta­le­ment et en termes de régu­la­rité dans les matches. Et c’est ça qui est bien : nous avons une moti­va­tion et des objec­tifs très clairs dont il est conscient. »