Récemment, Rafael Nadal a confirmé son retour sur le circuit ATP en promet­tant d’an­noncer rapi­de­ment le lieu et la date. En atten­dant, l’ex‐numéro 1 mondial et actuel entraî­neur de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, a donné son avis sur cette grosse annonce pour Marca.

« C’est sûr qu’il va revenir avec l’envie performer parce qu’il a un animal compé­titif en lui. Qu’il ne soit pas pour l’ins­tant riva­liser avec Djokovic et les meilleurs, je trouve ça logique parce qu’il a passé beau­coup de temps loin du circuit et qu’il est toujours diffi­cile de redé­marrer. Mais une fois qu’il est sur le court, sa menta­lité de compé­ti­teur ne va pas changer. À l’Open d’Australie, lors­qu’il a battu Medvedev, il pensait avoir moins de chances et il a gagné les deux tour­nois en janvier. Ceux qui sont très, très bons apportent toujours quelque chose de diffé­rent des autres et je ne serais pas surpris de le voir à nouveau au plus haut niveau. Pendant combien de temps ? Tant qu’il en sera physi­que­ment capable, mais je ne pense pas qu’il se conten­tera de gagner deux matchs. »