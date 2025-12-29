AccueilATPJuan Carlos Ferrero, désormais ex-entraîneur d'Alcaraz : "Je ne me sens pas...
Juan Carlos Ferrero, désor­mais ex‐entraîneur d’Alcaraz : « Je ne me sens pas capable de dire non catégoriquement »

Par Baptiste Mulatier

Dans des propos tenus sur la Radio Nationale Espagnole, et relayés par Punto de Break, Juan Carlos Ferrero est revenu sur sa sépa­ra­tion surprise avec Carlos Alcaraz, tout en lais­sant la porte ouverte à une éven­tuelle colla­bo­ra­tion à l’avenir.

« J’ai déjà dit que je ne fermais pas la porte à un retour. Je ne me sens pas capable de dire non caté­go­ri­que­ment. Je n’y pense pas pour l’ins­tant, mais en raison de l’amitié qui me lie à lui et à l’équipe, je ne vais pas fermer la porte ».

Publié le lundi 29 décembre 2025 à 13:27

