Dans des propos tenus sur la Radio Nationale Espagnole, et relayés par Punto de Break, Juan Carlos Ferrero est revenu sur sa sépa­ra­tion surprise avec Carlos Alcaraz, tout en lais­sant la porte ouverte à une éven­tuelle colla­bo­ra­tion à l’avenir.

« J’ai déjà dit que je ne fermais pas la porte à un retour. Je ne me sens pas capable de dire non caté­go­ri­que­ment. Je n’y pense pas pour l’ins­tant, mais en raison de l’amitié qui me lie à lui et à l’équipe, je ne vais pas fermer la porte ».