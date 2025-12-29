Dans des propos tenus sur la Radio Nationale Espagnole, et relayés par Punto de Break, Juan Carlos Ferrero est revenu sur sa séparation surprise avec Carlos Alcaraz, tout en laissant la porte ouverte à une éventuelle collaboration à l’avenir.
« J’ai déjà dit que je ne fermais pas la porte à un retour. Je ne me sens pas capable de dire non catégoriquement. Je n’y pense pas pour l’instant, mais en raison de l’amitié qui me lie à lui et à l’équipe, je ne vais pas fermer la porte ».
Publié le lundi 29 décembre 2025 à 13:27