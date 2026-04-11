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Juan Carlos Ferrero : « En regar­dant un match entre Sinner et Alcaraz, il est diffi­cile d’ima­giner comment le tennis pour­rait encore progresser »

Par
Laurent Trupiano
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Dans une très longue inter­view accordée à El Pais, Juan Carlos Ferrero, l’an­cien coach d’Alcaraz a abordé de nombreux sujets dont celui du tennis proposé par les deux cadors à savoir Carlos et Sinner. Une analyse que vont partager d’autres coachs du circuit.

« En regar­dant un match entre Sinner et lui, il est diffi­cile d’ima­giner comment le tennis pour­rait encore progresser. Le tennis est un sport en constante évolu­tion. Si l’on compare les premiers matchs de Carlos et Jannik avec leurs matchs actuels, les diffé­rences sont flagrantes. Tous deux ont énor­mé­ment progressé ces dernières années grâce à l’échange d’ex­pé­riences. Après chaque match, on analyse les actions de l’ad­ver­saire et comment les contrer. C’est ainsi que l’on progresse »

Publié le samedi 11 avril 2026 à 09:45



A propos de l’auteur

Laurent Trupiano
Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.




  

  
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