Dans une très longue inter­view accordée à El Pais, Juan Carlos Ferrero, l’an­cien coach d’Alcaraz a abordé de nombreux sujets dont celui du tennis proposé par les deux cadors à savoir Carlos et Sinner. Une analyse que vont partager d’autres coachs du circuit.

« En regar­dant un match entre Sinner et lui, il est diffi­cile d’ima­giner comment le tennis pour­rait encore progresser. Le tennis est un sport en constante évolu­tion. Si l’on compare les premiers matchs de Carlos et Jannik avec leurs matchs actuels, les diffé­rences sont flagrantes. Tous deux ont énor­mé­ment progressé ces dernières années grâce à l’échange d’ex­pé­riences. Après chaque match, on analyse les actions de l’ad­ver­saire et comment les contrer. C’est ainsi que l’on progresse »