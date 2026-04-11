Dans une très longue interview accordée à El Pais, Juan Carlos Ferrero, l’ancien coach d’Alcaraz a abordé de nombreux sujets dont celui du tennis proposé par les deux cadors à savoir Carlos et Sinner. Une analyse que vont partager d’autres coachs du circuit.
« En regardant un match entre Sinner et lui, il est difficile d’imaginer comment le tennis pourrait encore progresser. Le tennis est un sport en constante évolution. Si l’on compare les premiers matchs de Carlos et Jannik avec leurs matchs actuels, les différences sont flagrantes. Tous deux ont énormément progressé ces dernières années grâce à l’échange d’expériences. Après chaque match, on analyse les actions de l’adversaire et comment les contrer. C’est ainsi que l’on progresse »
Publié le samedi 11 avril 2026 à 09:45