« Je n’ai jamais vu un numéro 1 mondial jouer avec le sourire, ça n’existe pas », décla­rait Fabrice Santoro sur Bein Sports pendant Wimbledon.

Ce sourire, Carlos Alcaraz l’a un peu perdu lors­qu’il est rede­venu numéro 2 et qu’il a vécu une fin de saison compliquée.

Lors de sa récente inter­view accordée à Marca, son entraî­neur, Juan Carlos Ferrero, s’est exprimé à ce sujet : « Bien sûr, bien sûr, c’est très visible quand il est dans le feu de l’ac­tion. C’est comme ça, ça va avec son carac­tère et c’est pour ça qu’il a aussi ce charisme pour les gens. Il transmet beau­coup et c’est presque toujours pour le mieux. Quand il est dans un mauvais jour, cela le voit un peu plus. »