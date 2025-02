Lors de son inter­view accordée à Marca, dans laquelle il est revenu sur la défaite de son joueur contre Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie le 21 janvier dernier, le coach de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, a évoqué le niveau actuel du numéro 1 mondial Jannik Sinner.

« C’est un joueur très complet, il a été très conscient de ce qu’il devait améliorer ces dernières années et il y est parvenu. Il est entouré d’une équipe très expé­ri­mentée qui l’aide beau­coup. Il a beau­coup mûri l’année dernière et il est très conscient des choses qu’il ressent dans le jeu et de ce qu’il ressent pour gagner. Ce sera un adver­saire très diffi­cile et il exigera beau­coup de Carlos pour qu’il ne s’en­dorme pas et qu’il continue à s’amé­liorer autant que possible pour tenir tête à Jannik et à bien d’autres : Zverev, Tsitsipas, Rublev ou Novak, qui est toujours là »