Juan Carlos Ferrero, ex‐coach d’Alcaraz : « Le fait qu’il ne me mentionne pas après son sacre à l’Open d’Australie ne m’a pas dérangé, mais j’au­rais apprécié qu’il le fasse »

Baptiste Mulatier
Le 17 décembre dernier, Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero annon­çaient, à la surprise géné­rale, la fin de leur colla­bo­ra­tion. Depuis, le numéro 1 mondial a gagné le seul titre du Grand Chelem qui manquait à son palmarès, l’Open d’Australie, avant d’en­chaîner avec un titre à Doha et de rester invaincu en 2026. 

Dans une longue inter­view accordée à l’émission « El Cafelito », diffusée ce jeudi, Ferrero est notam­ment revenu sur le fait que son ancien protégé ne l’ait ni mentionné ni remercié après son triomphe à Melbourne, où il avait battu Novak Djokovic en finale. 

« Cela ne m’a pas dérangé qu’il ne me mentionne pas, évidem­ment si l’il l’avait fait, j’au­rais apprécié, mais je suppose que lui et son entou­rage ont décidé de ne plus parler de ce sujet, un point c’est tout. Je retiens le message qu’il m’a envoyé lorsque nous nous sommes quittés, dans lequel il me remer­ciait pour tout ce que nous avions vécu et me disait que j’avais joué un rôle clé dans son parcours », a confié l’en­traî­neur espa­gnol dans des propos rapportés par Punto de Break.

Publié le jeudi 5 mars 2026 à 19:08

Baptiste Mulatier

