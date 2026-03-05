Le 17 décembre dernier, Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero annonçaient, à la surprise générale, la fin de leur collaboration. Depuis, le numéro 1 mondial a gagné le seul titre du Grand Chelem qui manquait à son palmarès, l’Open d’Australie, avant d’enchaîner avec un titre à Doha et de rester invaincu en 2026.
Dans une longue interview accordée à l’émission « El Cafelito », diffusée ce jeudi, Ferrero est notamment revenu sur le fait que son ancien protégé ne l’ait ni mentionné ni remercié après son triomphe à Melbourne, où il avait battu Novak Djokovic en finale.
« Cela ne m’a pas dérangé qu’il ne me mentionne pas, évidemment si l’il l’avait fait, j’aurais apprécié, mais je suppose que lui et son entourage ont décidé de ne plus parler de ce sujet, un point c’est tout. Je retiens le message qu’il m’a envoyé lorsque nous nous sommes quittés, dans lequel il me remerciait pour tout ce que nous avions vécu et me disait que j’avais joué un rôle clé dans son parcours », a confié l’entraîneur espagnol dans des propos rapportés par Punto de Break.
