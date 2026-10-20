Lors d’une grande interview accordée au média espagnol AS, Juan Carlos Ferrero, ex‐numéro 1 mondial, vainqueur de Roland‐Garros 2003, et entraîneur de Carlos Alcaraz jusqu’à leur séparation surprise en décembre dernier, a expliqué comment son ancien joueur avait vécu les comparaisons avec Rafael Nadal.
« Rafa a toujours été un exemple, non seulement pour Carlos, mais pour nous tous. On voit cette soif de dépassement de soi, de combat, d’engagement et de ne jamais abandonner. Toutes ces valeurs qu’incarne un sportif comme lui peuvent être transmises à d’autres joueurs en pleine ascension. À cet égard, l’un des modèles que Carlos devait suivre à tout moment, c’était Rafa. On ne pouvait pas contrôler les comparaisons. On savait qu’elles existaient et qu’elles étaient une source de fierté absolue. Nous essayions d’alléger un peu la pression pour que Carlos se sente le mieux possible et puisse tracer son propre chemin. Le fait de le comparer constamment à l’un des plus grands de l’histoire complique les choses. Les gens se demandaient s’il allait remporter plus de tournois du Grand Chelem que Rafa, alors que Carlos débutait et n’en avait encore remporté aucun. Cela semblait très lointain et c’était comme un lourd fardeau à porter. »
Publié le mardi 20 octobre 2026 à 12:14