Lors d’une grande inter­view accordée au média espa­gnol AS, Juan Carlos Ferrero, ex‐numéro 1 mondial, vain­queur de Roland‐Garros 2003, et entraî­neur de Carlos Alcaraz jusqu’à leur sépa­ra­tion surprise en décembre dernier, a expliqué comment son ancien joueur avait vécu les compa­rai­sons avec Rafael Nadal.

« Rafa a toujours été un exemple, non seule­ment pour Carlos, mais pour nous tous. On voit cette soif de dépas­se­ment de soi, de combat, d’engagement et de ne jamais aban­donner. Toutes ces valeurs qu’incarne un sportif comme lui peuvent être trans­mises à d’autres joueurs en pleine ascen­sion. À cet égard, l’un des modèles que Carlos devait suivre à tout moment, c’était Rafa. On ne pouvait pas contrôler les compa­rai­sons. On savait qu’elles exis­taient et qu’elles étaient une source de fierté absolue. Nous essayions d’alléger un peu la pres­sion pour que Carlos se sente le mieux possible et puisse tracer son propre chemin. Le fait de le comparer constam­ment à l’un des plus grands de l’histoire complique les choses. Les gens se deman­daient s’il allait remporter plus de tour­nois du Grand Chelem que Rafa, alors que Carlos débu­tait et n’en avait encore remporté aucun. Cela semblait très loin­tain et c’était comme un lourd fardeau à porter. »