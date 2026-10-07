Après la fin inattendue de sa collaboration avec Carlos Alcaraz en décembre dernier, Juan Carlos Ferrero se sent à nouveau prêt à entraîner sur le circuit ATP.
Et lors d’une interview accordée à nos confrères de Punto de Break, à l’occasion de la sortie de son livre en Espagne (intitulé « Mentalidad ganadora », soit « Mentalité de gagnant »), l’ancien numéro 1 mondial et vainqueur de Roland‐Garros 2003 a une nouvelle fois évoqué la possibilité de coacher… Jannik Sinner !
« Les gens qui suivent Carlitos veulent le meilleur pour lui ; ça pourrait peut‐être les déranger de me voir dans l’équipe de Jannik. Si cela s’était produit un mois après la rupture, ils auraient peut‐être pensé que je le faisais par vengeance ou pour l’embêter. Au‐delà de tout ça, maintenant que la relation est terminée et qu’une année s’est écoulée, j’essaie avant tout de me concentrer sur mon évolution en tant qu’entraîneur, sur la manière d’améliorer ma carrière. Les gens doivent respecter ma décision et, surtout, comprendre que si je rejoignais l’équipe de Jannik à l’avenir, ce ne serait jamais pour embêter Carlos. Coacher Jannik, ce serait évoluer en tant qu’entraîneur et la chance d’avoir travaillé avec deux des meilleurs joueurs de cette génération. Ce n’est pas parce qu’on entraîne Carlos qu’on ne peut plus entraîner son plus grand rival. Le monde de la compétition est ainsi fait : parfois, on est avec les uns, puis avec les autres. Je demande simplement aux gens un peu de respect pour la décision que je prendrai finalement ; je ne souhaiterais jamais rien de mal à Carlos. »
Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 09:58