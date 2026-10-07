Après la fin inat­tendue de sa colla­bo­ra­tion avec Carlos Alcaraz en décembre dernier, Juan Carlos Ferrero se sent à nouveau prêt à entraîner sur le circuit ATP.

Et lors d’une inter­view accordée à nos confrères de Punto de Break, à l’oc­ca­sion de la sortie de son livre en Espagne (inti­tulé « Mentalidad gana­dora », soit « Mentalité de gagnant »), l’an­cien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros 2003 a une nouvelle fois évoqué la possi­bi­lité de coacher… Jannik Sinner !

« Les gens qui suivent Carlitos veulent le meilleur pour lui ; ça pour­rait peut‐être les déranger de me voir dans l’équipe de Jannik. Si cela s’était produit un mois après la rupture, ils auraient peut‐être pensé que je le faisais par vengeance ou pour l’embêter. Au‐delà de tout ça, main­te­nant que la rela­tion est terminée et qu’une année s’est écoulée, j’essaie avant tout de me concen­trer sur mon évolu­tion en tant qu’entraîneur, sur la manière d’améliorer ma carrière. Les gens doivent respecter ma déci­sion et, surtout, comprendre que si je rejoi­gnais l’équipe de Jannik à l’avenir, ce ne serait jamais pour embêter Carlos. Coacher Jannik, ce serait évoluer en tant qu’en­traî­neur et la chance d’avoir travaillé avec deux des meilleurs joueurs de cette géné­ra­tion. Ce n’est pas parce qu’on entraîne Carlos qu’on ne peut plus entraîner son plus grand rival. Le monde de la compé­ti­tion est ainsi fait : parfois, on est avec les uns, puis avec les autres. Je demande simple­ment aux gens un peu de respect pour la déci­sion que je pren­drai fina­le­ment ; je ne souhai­te­rais jamais rien de mal à Carlos. »