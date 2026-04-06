Le 17 décembre dernier, Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero annon­çaient, à la surprise géné­rale, la fin de leur colla­bo­ra­tion. Près de quatre mois plus tard, l’an­cien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros 2003 a donné de ses nouvelles et commenté le début de saison sur le circuit.

L’Espagnol est notam­ment revenu sur la défaite de Jannik Sinner contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie (3−6, 6–3, 4–6, 6–4, 6–4).

Q. « Avez‐vous été déçu par la perfor­mance de Jannik Sinner à Melbourne ? »

Ferrero. « Oui, j’ai été surpris qu’il perde contre Novak. Surtout parce que lors des derniers matchs, il l’avait battu assez nette­ment. Je me demande un peu ce qu’il s’est passé, car dès le début du tournoi, il avait déjà des problèmes physiques. Il est vrai aussi que Novak est Novak, et quand il donne 100 %, il est toujours très diffi­cile de le battre. Mais je ne dirais pas que Sinner m’a déçu d’avoir perdu contre Novak, car c’est arrivé à Carlos l’année précé­dente (à l’Open d’Australie, ndlr). »