Le 17 décembre dernier, Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero annonçaient, à la surprise générale, la fin de leur collaboration. Près de quatre mois plus tard, l’ancien numéro 1 mondial et vainqueur de Roland‐Garros 2003 a donné de ses nouvelles et commenté le début de saison sur le circuit.
L’Espagnol est notamment revenu sur la défaite de Jannik Sinner contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie (3−6, 6–3, 4–6, 6–4, 6–4).
Q. « Avez‐vous été déçu par la performance de Jannik Sinner à Melbourne ? »
Ferrero. « Oui, j’ai été surpris qu’il perde contre Novak. Surtout parce que lors des derniers matchs, il l’avait battu assez nettement. Je me demande un peu ce qu’il s’est passé, car dès le début du tournoi, il avait déjà des problèmes physiques. Il est vrai aussi que Novak est Novak, et quand il donne 100 %, il est toujours très difficile de le battre. Mais je ne dirais pas que Sinner m’a déçu d’avoir perdu contre Novak, car c’est arrivé à Carlos l’année précédente (à l’Open d’Australie, ndlr). »
Publié le lundi 6 avril 2026 à 13:53