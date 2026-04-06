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Juan Carlos Ferrero, ex‐coach de Carlos Alcaraz : « Jannik Sinner ne m’a pas déçu mais j’ai été surpris »

Par
Baptiste Mulatier
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Le 17 décembre dernier, Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero annon­çaient, à la surprise géné­rale, la fin de leur colla­bo­ra­tion. Près de quatre mois plus tard, l’an­cien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros 2003 a donné de ses nouvelles et commenté le début de saison sur le circuit. 

L’Espagnol est notam­ment revenu sur la défaite de Jannik Sinner contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie (3−6, 6–3, 4–6, 6–4, 6–4).

Q. « Avez‐vous été déçu par la perfor­mance de Jannik Sinner à Melbourne ? »

Ferrero. « Oui, j’ai été surpris qu’il perde contre Novak. Surtout parce que lors des derniers matchs, il l’avait battu assez nette­ment. Je me demande un peu ce qu’il s’est passé, car dès le début du tournoi, il avait déjà des problèmes physiques. Il est vrai aussi que Novak est Novak, et quand il donne 100 %, il est toujours très diffi­cile de le battre. Mais je ne dirais pas que Sinner m’a déçu d’avoir perdu contre Novak, car c’est arrivé à Carlos l’année précé­dente (à l’Open d’Australie, ndlr). »

Publié le lundi 6 avril 2026 à 13:53

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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