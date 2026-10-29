Accueil ATP

Juan Carlos Ferrero fixe la date de sa grande annonce et écarte Jannik Sinner : « D’ailleurs, je peux déjà annoncer que j’ai conclu un accord avec un joueur. Son iden­tité sera dévoilée le 9 novembre »

Par
Antoine Trupiano
-

C’est un sujet qui est sur toutes les lèvres depuis un mois main­te­nant, après l’an­nonce de l’en­traî­neur espa­gnol Juan Carlos Ferrero, qui avait affirmé qu’il serait de retour sur le circuit en 2027.

Depuis, les théo­ries se sont enchaî­nées, certains l’ima­gi­nant même entraîner Jannik Sinner la saison prochaine.

Interrogé par nos confrères d’Eurosport Espagne, Juan Carlos Ferrero a expliqué avoir trouvé un accord avec un joueur et qu’il dévoi­le­rait son iden­tité le 9 novembre prochain. Une date bien précise, mais l’an­cien entraî­neur de Carlos Alcaraz n’en a pas dit davan­tage sur son avenir, lais­sant ainsi toujours autant de place aux spéculations.

Questionné au sujet de Rafael Jodar, il n’a pas complè­te­ment écarté cette piste, même s’il a souligné le travail formi­dable réalisé par le père du jeune Espagnol à ses côtés.

« Actuellement, mon objectif pour l’année prochaine est d’être présent sur le circuit. D’ailleurs, je peux déjà annoncer que j’ai conclu un accord avec un joueur. Son iden­tité sera dévoilée le 9 novembre. Concernant ce que tu évoquais à propos de Rafa, pour le moment, je ne peux pas donner de détails sur l’iden­tité du joueur que je vais entraîner » a déclaré Juan Carlos Ferrero.

Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 08:17

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥