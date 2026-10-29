C’est un sujet qui est sur toutes les lèvres depuis un mois maintenant, après l’annonce de l’entraîneur espagnol Juan Carlos Ferrero, qui avait affirmé qu’il serait de retour sur le circuit en 2027.
Depuis, les théories se sont enchaînées, certains l’imaginant même entraîner Jannik Sinner la saison prochaine.
Interrogé par nos confrères d’Eurosport Espagne, Juan Carlos Ferrero a expliqué avoir trouvé un accord avec un joueur et qu’il dévoilerait son identité le 9 novembre prochain. Une date bien précise, mais l’ancien entraîneur de Carlos Alcaraz n’en a pas dit davantage sur son avenir, laissant ainsi toujours autant de place aux spéculations.
Questionné au sujet de Rafael Jodar, il n’a pas complètement écarté cette piste, même s’il a souligné le travail formidable réalisé par le père du jeune Espagnol à ses côtés.
« Actuellement, mon objectif pour l’année prochaine est d’être présent sur le circuit. D’ailleurs, je peux déjà annoncer que j’ai conclu un accord avec un joueur. Son identité sera dévoilée le 9 novembre. Concernant ce que tu évoquais à propos de Rafa, pour le moment, je ne peux pas donner de détails sur l’identité du joueur que je vais entraîner » a déclaré Juan Carlos Ferrero.
Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 08:17