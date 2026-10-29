C’est un sujet qui est sur toutes les lèvres depuis un mois main­te­nant, après l’an­nonce de l’en­traî­neur espa­gnol Juan Carlos Ferrero, qui avait affirmé qu’il serait de retour sur le circuit en 2027.

Depuis, les théo­ries se sont enchaî­nées, certains l’ima­gi­nant même entraîner Jannik Sinner la saison prochaine.

Interrogé par nos confrères d’Eurosport Espagne, Juan Carlos Ferrero a expliqué avoir trouvé un accord avec un joueur et qu’il dévoi­le­rait son iden­tité le 9 novembre prochain. Une date bien précise, mais l’an­cien entraî­neur de Carlos Alcaraz n’en a pas dit davan­tage sur son avenir, lais­sant ainsi toujours autant de place aux spéculations.

Ferrero habla en @Eurosport_ES sobre los rumores que le vinculan con Rafa Jódar y apro­vecha para anun­ciar que ya tiene un acuerdo con un jugador y que lo anun­ciará el próximo 9‑N pic.twitter.com/2nnRUCTqRV — Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 28, 2026

Questionné au sujet de Rafael Jodar, il n’a pas complè­te­ment écarté cette piste, même s’il a souligné le travail formi­dable réalisé par le père du jeune Espagnol à ses côtés.

« Actuellement, mon objectif pour l’année prochaine est d’être présent sur le circuit. D’ailleurs, je peux déjà annoncer que j’ai conclu un accord avec un joueur. Son iden­tité sera dévoilée le 9 novembre. Concernant ce que tu évoquais à propos de Rafa, pour le moment, je ne peux pas donner de détails sur l’iden­tité du joueur que je vais entraîner » a déclaré Juan Carlos Ferrero.