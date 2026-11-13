Dans la longue interview accordée à Marca il y a quelques jours où il évoque surtout sa nouvelle collaboration avec Ben Shelton, Juan Carlos Ferrerro a également été interrogé sur les nombareuses rumeurs au sujet de Jannik Sinner.
Et l’ancien numéro 1 mondial a préféré garder le silence sur l’identité des contacts des joueurs avec qui il a été en contact. Extrait.
Q. À propos des offres ou de l’intérêt manifesté par certains joueurs pour s’attacher vos services, Jannik Sinner faisait‐il partie de ceux qui vous ont contacté ? R. Je garde cela pour moi. Je ne pense pas qu’il soit important de dire avec qui j’ai eu des contacts. J’ai effectivement eu des contacts très importants, mais je ne vais pas les révéler.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.