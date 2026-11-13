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Juan Carlos Ferrero, inter­rogé sur les rumeurs au sujet de Jannik Sinner : « J’ai effec­ti­ve­ment eu des contacts très impor­tants, mais je ne vais pas les révéler »

Par
Thomas S
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Dans la longue inter­view accordée à Marca il y a quelques jours où il évoque surtout sa nouvelle colla­bo­ra­tion avec Ben Shelton, Juan Carlos Ferrerro a égale­ment été inter­rogé sur les nomba­reuses rumeurs au sujet de Jannik Sinner. 

Et l’an­cien numéro 1 mondial a préféré garder le silence sur l’iden­tité des contacts des joueurs avec qui il a été en contact. Extrait. 

Q. À propos des offres ou de l’intérêt mani­festé par certains joueurs pour s’attacher vos services, Jannik Sinner faisait‐il partie de ceux qui vous ont contacté ?
R. Je garde cela pour moi. Je ne pense pas qu’il soit impor­tant de dire avec qui j’ai eu des contacts. J’ai effec­ti­ve­ment eu des contacts très impor­tants, mais je ne vais pas les révéler.

Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 19:27

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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