Le coach espa­gnol d’Alcaraz a lui aussi bien sûr réagi à la perfor­mance incroyable de son joueur. Pour Juan Carlos, il faut surtout rester calme et ne pas s’en­flammer même si à 21 ans il sait que son joueur a déjà un rythme qui va marquer l’histoire.

« Évidemment, gagner quatre tour­nois du Grand Chelem si jeune cela engendre des réac­tions, les gens parlent beau­coup, mais nous devons essayer de rester calme et bien travailler pour qu’il continue à donner de la joie. La crois­sance doit être là, nous devons conti­nuer. Je pense qu’à 21 ans, on ne peut pas s’ar­rêter de grandir. Il faut conti­nuer à grandir et à aller de l’avant, à avoir l’illu­sion et la moti­va­tion d’aller gagner chaque tournoi auquel on participe »