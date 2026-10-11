« Peut‐être qu’à l’avenir, nous ne joue­rons plus au meilleur des cinq sets tout au long du tournoi en Grand Chelem », avait déclaré en septembre dernier Andrew Abdo, direc­teur de l’Open d’Australie. Une sortie incen­diaire qui avait fait vive­ment réagir la commu­nauté de la petite balle jaune. Difficile d’im­pulser une telle révo­lu­tion, tant le format a permis des scéna­rios fabu­leux, au plus grand plaisir des fans.

En marge de la sortie prochaine de son livre, Juan Carlos Ferrero a été inter­rogé sur le sujet, dans les colonnes de Marca. Pour le cham­pion de Roland‐Garros 2003, ce n’est qu’une ques­tion de temps avant que les Grand Chelems en deux sets gagnants ne fassent leur apparition.

« Je pense que ça va finir par arriver, mais je ne sais pas quand. Tout comme ça s’est produit lors des Masters 1 000, quand on a supprimé les finales en cinq sets, ou lors des finales des tour­nois 500. C’est quelque chose qui ferait perdre un peu de l’essence même du jeu ; on l’a déjà perdue en Coupe Davis et on n’a cessé de s’en plaindre parce qu’on trouve que ça change beau­coup les choses, et il en ira de même pour les tour­nois du Grand Chelem. Mais sur le plan physique, c’est un aspect impor­tant pour la carrière future des joueurs, et cela finira bien par arriver. Ce dont je ne suis pas sûr, c’est si cela va me plaire, car c’est quelque chose de nouveau, et pour nous, les cinq sets ont toujours repré­senté une façon parti­cu­lière de disputer un tournoi, diffé­rente des autres ».