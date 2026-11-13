Libre depuis sa séparation surprise avec Carlos Alcaraz en décembre dernier, Juan Carlos Ferrero était convoité par plusieurs cadors du circuit.
De passage sur Tennis Channel, l’ancien numéro 1 mondial et vainqueur de Roland‐Garros 2003 a expliqué son choix de rejoindre l’équipe de Ben Shelton.
« J’ai vu dans son regard qu’il voulait vraiment suivre mes conseils. J’avais besoin de ressentir une telle chose, que je n’avais peut‐être pas perçu chez les autres joueurs auxquels j’ai parlé avant Ben et Bryan (son père). Alors, j’ai pensé que c’était mon moment pour revenir. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.