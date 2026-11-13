Libre depuis sa sépa­ra­tion surprise avec Carlos Alcaraz en décembre dernier, Juan Carlos Ferrero était convoité par plusieurs cadors du circuit.

De passage sur Tennis Channel, l’ancien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros 2003 a expliqué son choix de rejoindre l’équipe de Ben Shelton.

« J’ai vu dans son regard qu’il voulait vrai­ment suivre mes conseils. J’avais besoin de ressentir une telle chose, que je n’avais peut‐être pas perçu chez les autres joueurs auxquels j’ai parlé avant Ben et Bryan (son père). Alors, j’ai pensé que c’était mon moment pour revenir. »