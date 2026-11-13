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Juan Carlos Ferrero, nouveau coach de Ben Shelton : « J’ai vu dans son regard quelque chose que je n’avais peut‐être pas perçu chez les autres joueurs auxquels j’ai parlé avant lui »

Par
Baptiste Mulatier
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Libre depuis sa sépa­ra­tion surprise avec Carlos Alcaraz en décembre dernier, Juan Carlos Ferrero était convoité par plusieurs cadors du circuit.

De passage sur Tennis Channel, l’ancien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros 2003 a expliqué son choix de rejoindre l’équipe de Ben Shelton.

« J’ai vu dans son regard qu’il voulait vrai­ment suivre mes conseils. J’avais besoin de ressentir une telle chose, que je n’avais peut‐être pas perçu chez les autres joueurs auxquels j’ai parlé avant Ben et Bryan (son père). Alors, j’ai pensé que c’était mon moment pour revenir. »

Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 13:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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