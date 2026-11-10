S’il commen­cera réel­le­ment à travailler avec Ben Shelton lors de la prépa­ra­tion pour la saison 2027, en décembre prochain à Orlando, Juan Carlos Ferrero a tout de même glissé quelques conseils à son nouveau joueur lors du Rolex Paris Masters, où il a été battu en finale par son ancien protégé, Carlos Alcaraz.

Lors d’une inter­view accordée à Marca, dans laquelle il a déjà souligné les erreurs de l’Américain lors de ce match, l’an­cien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros 2003 s’est égale­ment exprimé sur la possi­bi­lité que Carlos Alcaraz, qu’il a entraîné jusqu’à leur sépa­ra­tion surprise en décembre dernier, devienne un jour le meilleur joueur de l’histoire.

« Je l’ai déjà dit à l’époque et ce n’est pas parce que je ne suis plus à ses côtés que je vais changer d’avis. Il possède les qualités requises et est tech­ni­que­ment excellent ; il fait déjà partie des meilleurs de l’his­toire. J’ai toujours dit que s’il conser­vait sa moti­va­tion et cette disci­pline qui lui permettent de faire ce qu’il doit faire à chaque instant, il aurait toutes ses chances », a répondu l’Espagnol.