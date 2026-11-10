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Juan Carlos Ferrero, nouveau coach de Ben Shelton, sur Carlos Alcaraz : « Ce n’est pas parce que je ne l’en­traîne plus que je vais changer d’avis. Il peut devenir le meilleur joueur de l’histoire »

Par
Laurent Trupiano
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S’il commen­cera réel­le­ment à travailler avec Ben Shelton lors de la prépa­ra­tion pour la saison 2027, en décembre prochain à Orlando, Juan Carlos Ferrero a tout de même glissé quelques conseils à son nouveau joueur lors du Rolex Paris Masters, où il a été battu en finale par son ancien protégé, Carlos Alcaraz. 

Lors d’une inter­view accordée à Marca, dans laquelle il a déjà souligné les erreurs de l’Américain lors de ce match, l’an­cien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros 2003 s’est égale­ment exprimé sur la possi­bi­lité que Carlos Alcaraz, qu’il a entraîné jusqu’à leur sépa­ra­tion surprise en décembre dernier, devienne un jour le meilleur joueur de l’histoire. 

« Je l’ai déjà dit à l’époque et ce n’est pas parce que je ne suis plus à ses côtés que je vais changer d’avis. Il possède les qualités requises et est tech­ni­que­ment excellent ; il fait déjà partie des meilleurs de l’his­toire. J’ai toujours dit que s’il conser­vait sa moti­va­tion et cette disci­pline qui lui permettent de faire ce qu’il doit faire à chaque instant, il aurait toutes ses chances », a répondu l’Espagnol. 

Publié le mardi 10 novembre 2026 à 08:50

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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