S’il commencera réellement à travailler avec Ben Shelton lors de la préparation pour la saison 2027, en décembre prochain à Orlando, Juan Carlos Ferrero a tout de même glissé quelques conseils à son nouveau joueur lors du Rolex Paris Masters, où il a été battu en finale par son ancien protégé, Carlos Alcaraz.
Lors d’une interview accordée à Marca, dans laquelle il a déjà souligné les erreurs de l’Américain lors de ce match, l’ancien numéro 1 mondial et vainqueur de Roland‐Garros 2003 s’est également exprimé sur la possibilité que Carlos Alcaraz, qu’il a entraîné jusqu’à leur séparation surprise en décembre dernier, devienne un jour le meilleur joueur de l’histoire.
« Je l’ai déjà dit à l’époque et ce n’est pas parce que je ne suis plus à ses côtés que je vais changer d’avis. Il possède les qualités requises et est techniquement excellent ; il fait déjà partie des meilleurs de l’histoire. J’ai toujours dit que s’il conservait sa motivation et cette discipline qui lui permettent de faire ce qu’il doit faire à chaque instant, il aurait toutes ses chances », a répondu l’Espagnol.
Publié le mardi 10 novembre 2026 à 08:50