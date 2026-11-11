Pressenti pour reprendre du service sur le circuit en 2027, Juan Carlos Ferrero a surpris tout son monde, puisque Ben Shelton deviendra son nouveau protégé. Une information qui a pris de court les spécialistes de la balle jaune, imaginant plutôt le champion de Roland‐Garros 2003 se joindre à Rafael Jodar, Joao Fonseca ou même Jannik Sinner pour prendre la relève de Darren Cahill.
Le nouveau duo sera évidemment scruté de très près la saison prochaine, l’Américain a déjà passé un sacré cap, avec sa première finale disputée en Grand Chelem à l’US Open. Dans un entretien accordé à Marca, Ferrero est revenu sur ses ambitions futures avec le numéro quatre mondial.
« Bien sûr, au final, les objectifs doivent être ambitieux et réalistes. Il a déjà remporté deux tournois du Masters 1000, il a atteint sa première finale de Grand Chelem, les quarts de finale, les demi‐finales… C’est un joueur qui ne se fixe pas de limites. Il ne considère pas que remporter un Grand Chelem soit un objectif lointain, il voit grand. En améliorant certains aspects de son jeu, il pourrait avoir de grandes chances de rivaliser à armes égales avec les meilleurs ».
Publié le mercredi 11 novembre 2026 à 08:35