Pressenti pour reprendre du service sur le circuit en 2027, Juan Carlos Ferrero a surpris tout son monde, puisque Ben Shelton deviendra son nouveau protégé. Une infor­ma­tion qui a pris de court les spécia­listes de la balle jaune, imagi­nant plutôt le cham­pion de Roland‐Garros 2003 se joindre à Rafael Jodar, Joao Fonseca ou même Jannik Sinner pour prendre la relève de Darren Cahill.

Le nouveau duo sera évidem­ment scruté de très près la saison prochaine, l’Américain a déjà passé un sacré cap, avec sa première finale disputée en Grand Chelem à l’US Open. Dans un entre­tien accordé à Marca, Ferrero est revenu sur ses ambi­tions futures avec le numéro quatre mondial.

« Bien sûr, au final, les objec­tifs doivent être ambi­tieux et réalistes. Il a déjà remporté deux tour­nois du Masters 1000, il a atteint sa première finale de Grand Chelem, les quarts de finale, les demi‐finales… C’est un joueur qui ne se fixe pas de limites. Il ne consi­dère pas que remporter un Grand Chelem soit un objectif loin­tain, il voit grand. En amélio­rant certains aspects de son jeu, il pour­rait avoir de grandes chances de riva­liser à armes égales avec les meilleurs ».