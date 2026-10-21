Interviewé par AS à l’oc­ca­sion de la sortie de son livre, « La menta­lité de gagnant », Juan Carlos Ferrero, coach de Carlos Alcaraz jusqu’à leur sépa­ra­tion surprise en décembre dernier, s’est une nouvelle fois exprimé sur la possi­bi­lité d’en­traîner Jannik Sinner.

Et alors que certains passionnés de tennis remettent en cause la légi­ti­mité d’Alexander Zverev, vain­queur de Roland‐Garros, de l’US Open et prochain numéro 1 mondial en ayant perdu tous ses duels cette année contre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic, Ferrero a pris la défense de l’Allemand, qu’il a entraîné quelques mois en 2017.

« Je suis heureux pour lui parce que je pense que c’est un joueur qui l’a vrai­ment mérité. Il a toujours été à deux doigts d’y parvenir. Déjà à l’US Open 2020, contre Dominic Thiem, une occa­sion en or lui avait échappé. Il s’entraîne énor­mé­ment, il est très profes­sionnel et il a tout fait pour y arriver. C’est pour­quoi dire aujourd’hui qu’il a gagné parce que les autres étaient absents est anec­do­tique. On ne sait jamais quand les bles­sures vont survenir. Si l’on remporte un tournoi alors que l’un de ses adver­saires est blessé, je pense qu’il ne faut pas lui enlever le mérite pour autant. De plus, c’est un joueur qui les a affrontés d’égal à égal. Ce n’est pas un joueur qu’ils ont constam­ment battu à plate couture. »