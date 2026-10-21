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Juan Carlos Ferrero : « Que des gens disent qu’Alexander Zverev a gagné Roland‐Garros et l’US Open parce qu’il n’a pas eu à affronter Jannik Sinner ou Carlos Alcaraz, c’est anecdotique »

Par
Baptiste Mulatier
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Interviewé par AS à l’oc­ca­sion de la sortie de son livre, « La menta­lité de gagnant », Juan Carlos Ferrero, coach de Carlos Alcaraz jusqu’à leur sépa­ra­tion surprise en décembre dernier, s’est une nouvelle fois exprimé sur la possi­bi­lité d’en­traîner Jannik Sinner.

Et alors que certains passionnés de tennis remettent en cause la légi­ti­mité d’Alexander Zverev, vain­queur de Roland‐Garros, de l’US Open et prochain numéro 1 mondial en ayant perdu tous ses duels cette année contre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic, Ferrero a pris la défense de l’Allemand, qu’il a entraîné quelques mois en 2017. 

« Je suis heureux pour lui parce que je pense que c’est un joueur qui l’a vrai­ment mérité. Il a toujours été à deux doigts d’y parvenir. Déjà à l’US Open 2020, contre Dominic Thiem, une occa­sion en or lui avait échappé. Il s’entraîne énor­mé­ment, il est très profes­sionnel et il a tout fait pour y arriver. C’est pour­quoi dire aujourd’hui qu’il a gagné parce que les autres étaient absents est anec­do­tique. On ne sait jamais quand les bles­sures vont survenir. Si l’on remporte un tournoi alors que l’un de ses adver­saires est blessé, je pense qu’il ne faut pas lui enlever le mérite pour autant. De plus, c’est un joueur qui les a affrontés d’égal à égal. Ce n’est pas un joueur qu’ils ont constam­ment battu à plate couture. »

Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 14:09

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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