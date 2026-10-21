Interviewé par AS à l’occasion de la sortie de son livre, « La mentalité de gagnant », Juan Carlos Ferrero, coach de Carlos Alcaraz jusqu’à leur séparation surprise en décembre dernier, s’est une nouvelle fois exprimé sur la possibilité d’entraîner Jannik Sinner.
Et alors que certains passionnés de tennis remettent en cause la légitimité d’Alexander Zverev, vainqueur de Roland‐Garros, de l’US Open et prochain numéro 1 mondial en ayant perdu tous ses duels cette année contre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic, Ferrero a pris la défense de l’Allemand, qu’il a entraîné quelques mois en 2017.
« Je suis heureux pour lui parce que je pense que c’est un joueur qui l’a vraiment mérité. Il a toujours été à deux doigts d’y parvenir. Déjà à l’US Open 2020, contre Dominic Thiem, une occasion en or lui avait échappé. Il s’entraîne énormément, il est très professionnel et il a tout fait pour y arriver. C’est pourquoi dire aujourd’hui qu’il a gagné parce que les autres étaient absents est anecdotique. On ne sait jamais quand les blessures vont survenir. Si l’on remporte un tournoi alors que l’un de ses adversaires est blessé, je pense qu’il ne faut pas lui enlever le mérite pour autant. De plus, c’est un joueur qui les a affrontés d’égal à égal. Ce n’est pas un joueur qu’ils ont constamment battu à plate couture. »
Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 14:09