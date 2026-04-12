Lors de sa grande interview accordée à El Pais, Juan Carlos est revenu aussi sur la séparation avec Carlos. Il explique qu’il n’a pas vraiment eu peur pour son joueur au niveau tennistique car il avait vraiment confiance en son successeur.
« Sur le plan mental, une rupture est toujours difficile à vivre quand on a travaillé si longtemps avec une même personne. Mais sur le plan tennistique, je ne le pensais pas. Carlos est très bon. Samuel López est un entraîneur très expérimenté dont la méthode de travail ressemble beaucoup à la mienne, je savais donc que cela ne l’affecterait pas trop »
Publié le dimanche 12 avril 2026 à 08:45