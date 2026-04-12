Lors de sa grande inter­view accordée à El Pais, Juan Carlos est revenu aussi sur la sépa­ra­tion avec Carlos. Il explique qu’il n’a pas vrai­ment eu peur pour son joueur au niveau tennis­tique car il avait vrai­ment confiance en son successeur.

« Sur le plan mental, une rupture est toujours diffi­cile à vivre quand on a travaillé si long­temps avec une même personne. Mais sur le plan tennis­tique, je ne le pensais pas. Carlos est très bon. Samuel López est un entraî­neur très expé­ri­menté dont la méthode de travail ressemble beau­coup à la mienne, je savais donc que cela ne l’af­fec­te­rait pas trop »