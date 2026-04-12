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Juan Carlos Ferrero : « Samuel López est un entraî­neur très expé­ri­menté dont la méthode de travail ressemble beau­coup à la mienne, je savais donc que cela ne l’af­fec­te­rait pas trop »

Par
Laurent Trupiano
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Lors de sa grande inter­view accordée à El Pais, Juan Carlos est revenu aussi sur la sépa­ra­tion avec Carlos. Il explique qu’il n’a pas vrai­ment eu peur pour son joueur au niveau tennis­tique car il avait vrai­ment confiance en son successeur.

« Sur le plan mental, une rupture est toujours diffi­cile à vivre quand on a travaillé si long­temps avec une même personne. Mais sur le plan tennis­tique, je ne le pensais pas. Carlos est très bon. Samuel López est un entraî­neur très expé­ri­menté dont la méthode de travail ressemble beau­coup à la mienne, je savais donc que cela ne l’af­fec­te­rait pas trop »

Publié le dimanche 12 avril 2026 à 08:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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