Le coach de Carlos Alcaraz est revenu sur une déci­sion impor­tante, quitter Zverev et se consa­crer plei­ne­ment à l’Espagnol.

« Oui, c’est incroyable tout le chemin que nous avons parcouru. C’était un objectif diffé­rent de celui que j’avais peut‐être avec Sascha. Avec Carlos, c’était diffé­rent parce que nous avons commencé dès le début et j’ai eu l’op­por­tu­nité de créer quelque chose de l’in­té­rieur et comme je vous l’ai dit, il avait le poten­tiel et il le montre. Cela a été une grande déci­sion à prendre. C’était fina­le­ment le contraire de ce que j’ai vécu avec Zverev dans le passé. Ce n’était plus une vie de jets privés et d’hô­tels de luxe »