Lors d’une grande inter­view accordée à Marca, dans laquelle il s’ex­prime avec fran­chise sur la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero a évoqué la prin­ci­pale rumeur autour de cette sépa­ra­tion surprise.

« On a parlé de l’as­pect écono­mique. Et j’ai démontré dès mon plus jeune âge que ce n’était pas le plus impor­tant pour moi. On a dit que je deman­dais plus, et il est vrai qu’ils ont toujours eu la gentillesse de m’ac­corder un pour­cen­tage très élevé pendant les premières années où j’étais très présent. Et je leur en suis recon­nais­sant. En fin de compte, je précise que la ques­tion finan­cière n’était pas un problème et n’était pas la raison pour laquelle je parti­ci­pais à ce projet. »