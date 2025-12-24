Lors d’une grande interview accordée à Marca, dans laquelle il s’exprime avec franchise sur la fin de sa collaboration avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero a évoqué la principale rumeur autour de cette séparation surprise.
« On a parlé de l’aspect économique. Et j’ai démontré dès mon plus jeune âge que ce n’était pas le plus important pour moi. On a dit que je demandais plus, et il est vrai qu’ils ont toujours eu la gentillesse de m’accorder un pourcentage très élevé pendant les premières années où j’étais très présent. Et je leur en suis reconnaissant. En fin de compte, je précise que la question financière n’était pas un problème et n’était pas la raison pour laquelle je participais à ce projet. »
Publié le mercredi 24 décembre 2025 à 10:28