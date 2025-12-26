Juan Carlos Ferrero est un homme blessé.

Quelques jours après l’an­nonce de sa sépa­ra­tion avec Carlos Alcaraz, qu’il entraî­nait depuis sept ans, à cause d’un échec dans les négo­cia­tions de son nouveau contrat, le coach espa­gnol a fait part de sa douleur, avec des mots parfois très forts, lors d’une récente inter­view accordée à Marca.

Également inter­rogé sur son avenir à court terme, l’an­cien numéro 1 mondial a reconnu qu’il n’était tout simple­ment pas prêt à reprendre un projet avec un nouveau joueur.

« J’ai reçu une propo­si­tion, mais ce n’est pas le bon moment. Je veux être tran­quille et j’ai un cœur. Il m’est impos­sible de prendre quel­qu’un d’autre en ce moment, car mes pensées sont encore là‐bas et ce serait très compliqué. Pour l’ins­tant, ce serait impossible. »