Juan Carlos Ferrero est un homme blessé.
Quelques jours après l’annonce de sa séparation avec Carlos Alcaraz, qu’il entraînait depuis sept ans, à cause d’un échec dans les négociations de son nouveau contrat, le coach espagnol a fait part de sa douleur, avec des mots parfois très forts, lors d’une récente interview accordée à Marca.
Également interrogé sur son avenir à court terme, l’ancien numéro 1 mondial a reconnu qu’il n’était tout simplement pas prêt à reprendre un projet avec un nouveau joueur.
« J’ai reçu une proposition, mais ce n’est pas le bon moment. Je veux être tranquille et j’ai un cœur. Il m’est impossible de prendre quelqu’un d’autre en ce moment, car mes pensées sont encore là‐bas et ce serait très compliqué. Pour l’instant, ce serait impossible. »
Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 19:20