Juan Carlos Ferrero n’a visiblement pas encore tout dit sur sa fameuse rupture avec Carlos Alcaraz, annoncée le 17 décembre dernier.
Une séparation actée par Alcaraz et son clan après une mésentente sur les modalités du nouveau contrat. Une décision qui avait beaucoup fait parler alors qu’Alcaraz sortait d’une saison 2025 assez exceptionnelle avec deux titres du Grand Chelem et une place de numéro 1 mondial en fin de saison.
Après avoir souvent confié son amertume suite cette séparation, l’entraîneur espagnol a décidé d’en dire davantage lors d’une interview accordée à l’émission « El Cafelito », qui sera diffusée ce jeudi 5 novembre à 15h30 sur Youtube.
En attendant, la chaîné a décidé de nous dévoiler un petit teaser.
« Je suis heureux d’avoir pu raconter mon histoire. Cela a été une très belle étape, très spéciale. Maintenant il faut avancer, mais je suis content d’avoir pu expliquer un peu ce qui s’est passé. »
