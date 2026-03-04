Juan Carlos Ferrero n’a visi­ble­ment pas encore tout dit sur sa fameuse rupture avec Carlos Alcaraz, annoncée le 17 décembre dernier.

Une sépa­ra­tion actée par Alcaraz et son clan après une mésen­tente sur les moda­lités du nouveau contrat. Une déci­sion qui avait beau­coup fait parler alors qu’Alcaraz sortait d’une saison 2025 assez excep­tion­nelle avec deux titres du Grand Chelem et une place de numéro 1 mondial en fin de saison.

Après avoir souvent confié son amer­tume suite cette sépa­ra­tion, l’en­traî­neur espa­gnol a décidé d’en dire davan­tage lors d’une inter­view accordée à l’émis­sion « El Cafelito », qui sera diffusée ce jeudi 5 novembre à 15h30 sur Youtube.

En atten­dant, la chaîné a décidé de nous dévoiler un petit teaser.

🤩 “CONTENTO DE HABER PODIDO

CONTAR MI HISTORIA”.



👉 Juan Carlos Ferrero responde a TODO este jueves a las 15:30 en Youtube y Spotify. pic.twitter.com/qgULVCsfnn — El Cafelito de Josep Pedrerol (@CafelitodeJosep) March 4, 2026

« Je suis heureux d’avoir pu raconter mon histoire. Cela a été une très belle étape, très spéciale. Maintenant il faut avancer, mais je suis content d’avoir pu expli­quer un peu ce qui s’est passé. »