Juan Del Potro qui est un proche du Serbe s’est prononcé au sujet des défis ultimes qui pour­raient nourrir Novak dans les mois voir l’année qui arrive. Difficile de le croire vrai­ment tant Nole semble main­te­nant dans un autre monde.

Juan Martín Del Potro habló sobre el presente de Novak Djokovic con @sebatorok :



🗣️ « Creo que entró en esa etapa de la carrera que es para disfrutar y cose­char todo lo que hizo, sin la presión de ganar todo lo que juega »



🗣️ « Obviamente él es más consciente que todos de su estado… https://t.co/uMaQJQYlgr pic.twitter.com/4kwPmonOct — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 18, 2026







« Je crois qu’il est entré dans cette phase de sa carrière où il s’agit de profiter et de récolter tout ce qu’il a accompli, sans la pres­sion de gagner tout ce qu’il joue. Évidemment, il est plus conscient que quiconque de son état physique, de la façon dont il se sent en jouant au tennis, de la force de Sinner et Alcaraz. Mais c’est Djokovic, et dans un match unique ou dans des tour­nois qui ne sont pas des Grands Chelems, les chances de gagner augmentent un peu. Le connais­sant, je suis sûr que la seule chose qui va l’in­té­resser pour ce qu’il jouera, c’est de relever le défi de les battre, le n°1 et le n°2, dans le même tournoi. Jusqu’à présent, tout ce qu’il s’est proposé, il l’a réalisé, y compris la médaille d’or olym­pique, qui a eu lieu dans un contexte incroyable et qui était la seule chose qui lui restait à gagner »