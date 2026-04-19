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Juan Del Potro, très ambi­tieux au sujet de son pote Djokovic : « Le connais­sant, je suis sûr que la seule chose qui va l’in­té­resser pour ce qu’il jouera, c’est de relever le défi de les battre, le n°1 et le n°2, dans le même tournoi »

Par
Laurent Trupiano
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Juan Del Potro qui est un proche du Serbe s’est prononcé au sujet des défis ultimes qui pour­raient nourrir Novak dans les mois voir l’année qui arrive. Difficile de le croire vrai­ment tant Nole semble main­te­nant dans un autre monde.




« Je crois qu’il est entré dans cette phase de sa carrière où il s’agit de profiter et de récolter tout ce qu’il a accompli, sans la pres­sion de gagner tout ce qu’il joue. Évidemment, il est plus conscient que quiconque de son état physique, de la façon dont il se sent en jouant au tennis, de la force de Sinner et Alcaraz. Mais c’est Djokovic, et dans un match unique ou dans des tour­nois qui ne sont pas des Grands Chelems, les chances de gagner augmentent un peu. Le connais­sant, je suis sûr que la seule chose qui va l’in­té­resser pour ce qu’il jouera, c’est de relever le défi de les battre, le n°1 et le n°2, dans le même tournoi. Jusqu’à présent, tout ce qu’il s’est proposé, il l’a réalisé, y compris la médaille d’or olym­pique, qui a eu lieu dans un contexte incroyable et qui était la seule chose qui lui restait à gagner »

Publié le dimanche 19 avril 2026 à 10:40

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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