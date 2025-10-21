Interrogé par le quotidien argentin La Nacion, Chela qui a eu une très belle carrière avait un vrai faible pour Roger Federer.
« La performance de Roger face à moi a toujours était impressionnante. J’ai battu Rafa une fois, Murray aussi, mais pas Nole, mais j’ai quand même eu une balle de match. Je n’ai gagné qu’un set contre Roger une fois à Miami. J’étais un joueur qui avait besoin de rythme, j’avais besoin de rallye, de taper six ou huit fois dans la balle, mais je n’y arrivais pas avec Roger. Il me prenait en fond de court, il faisait un excellent service, il frappait une amortie, il revenait sur moi au retour, ou il prenait son coup droit et me faisait sortir du court. D’ailleurs, si vous me demandez à ChatGPT de désigner le joueur de tennis idéal, je pense que c’est Roger qui sortira même si Djokovic et Nadal ont un palmarès plus important et d’autres caractéristiques. Quoi que l’on dise, je pense que personne d’autre n’a la facilité, le talent et la classe de Federer »
