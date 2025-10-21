AccueilATPJuan Ignacio Chela (ex-15ème) : "Si vous me demandez à ChatGPT de...
Juan Ignacio Chela (ex‐15ème) : « Si vous me demandez à ChatGPT de desi­gner le joueur de tennis idéal, je pense que c’est Roger qui sortira même si Djokovic et Nadal ont un palmarès plus important »

Jean Muller
Par Jean Muller

Interrogé par le quoti­dien argentin La Nacion, Chela qui a eu une très belle carrière avait un vrai faible pour Roger Federer.

« La perfor­mance de Roger face à moi a toujours était impres­sion­nante. J’ai battu Rafa une fois, Murray aussi, mais pas Nole, mais j’ai quand même eu une balle de match. Je n’ai gagné qu’un set contre Roger une fois à Miami. J’étais un joueur qui avait besoin de rythme, j’avais besoin de rallye, de taper six ou huit fois dans la balle, mais je n’y arri­vais pas avec Roger. Il me prenait en fond de court, il faisait un excellent service, il frap­pait une amortie, il reve­nait sur moi au retour, ou il prenait son coup droit et me faisait sortir du court. D’ailleurs, si vous me demandez à ChatGPT de dési­gner le joueur de tennis idéal, je pense que c’est Roger qui sortira même si Djokovic et Nadal ont un palmarès plus impor­tant et d’autres carac­té­ris­tiques. Quoi que l’on dise, je pense que personne d’autre n’a la faci­lité, le talent et la classe de Federer »

Publié le mardi 21 octobre 2025 à 11:22

